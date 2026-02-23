Дончич и Редик спорили с судьями и показывали им, что Кета защищался против броска, просунув руку через кольцо

Дончич и Редик были недовольны пропущенным, по их мнению, нарушением правил.

В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» центровой «Бостона » Неэмиаш Кета просунул руку через кольцо и задел сетку, защищаясь против броска центрового Деандре Эйтона.

Судьи не остановили игру, что вызвало гневную реакцию защитника «озерников» Луки Дончича и главного тренера Джей Джей Редика , который получил техническое замечание.

Позднее было дано объяснение, что «гоалтендинг» не был зафиксирован, потому что Кета не задел мяч, а его контакт с кольцом не привел к изменению поведения мяча.

Матч закончился победой «Селтикс» – 111:89.