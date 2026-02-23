Дончич и Редик спорили с судьями и показывали им, что Кета защищался против броска, просунув руку через кольцо
Дончич и Редик были недовольны пропущенным, по их мнению, нарушением правил.
В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» центровой «Бостона» Неэмиаш Кета просунул руку через кольцо и задел сетку, защищаясь против броска центрового Деандре Эйтона.
Судьи не остановили игру, что вызвало гневную реакцию защитника «озерников» Луки Дончича и главного тренера Джей Джей Редика, который получил техническое замечание.
Позднее было дано объяснение, что «гоалтендинг» не был зафиксирован, потому что Кета не задел мяч, а его контакт с кольцом не привел к изменению поведения мяча.
Матч закончился победой «Селтикс» – 111:89.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
... h. Vibrate the rim, net or backboard so as to cause the ball to make an unnatural bounce, or bend or move the rim to an off-center position when the ball is touching the ring or passing through.
Нельзя трогать сетку, кольцо или щит так, чтобы мяч от него неестественно отскакивал. Тут очевидно, что Кета, который коснулся сетки и кольца, никак не повлиял на успешность броска Эйтона. Соответственно гоалтендинга тут быть не должно - что судьи и сделали и совершенно правильно все объяснили.
Правила, запрещающего махать рукой сквозь кольцо, не существует, а поведение Редика и Дончича - очередное подтверждение того, что игроки и тренеры (во всех видах спорта) зачастую просто не знают тонкостей правил.