  • Дончич и Редик спорили с судьями и показывали им, что Кета защищался против броска, просунув руку через кольцо
Дончич и Редик были недовольны пропущенным, по их мнению, нарушением правил.

В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» центровой «Бостона» Неэмиаш Кета просунул руку через кольцо и задел сетку, защищаясь против броска центрового Деандре Эйтона.

Судьи не остановили игру, что вызвало гневную реакцию защитника «озерников» Луки Дончича и главного тренера Джей Джей Редика, который получил техническое замечание.

Позднее было дано объяснение, что «гоалтендинг» не был зафиксирован, потому что Кета не задел мяч, а его контакт с кольцом не привел к изменению поведения мяча.

Матч закончился победой «Селтикс» – 111:89.

RULE NO. 11: Basket Interference – Goaltending
... h. Vibrate the rim, net or backboard so as to cause the ball to make an unnatural bounce, or bend or move the rim to an off-center position when the ball is touching the ring or passing through.

Нельзя трогать сетку, кольцо или щит так, чтобы мяч от него неестественно отскакивал. Тут очевидно, что Кета, который коснулся сетки и кольца, никак не повлиял на успешность броска Эйтона. Соответственно гоалтендинга тут быть не должно - что судьи и сделали и совершенно правильно все объяснили.

Правила, запрещающего махать рукой сквозь кольцо, не существует, а поведение Редика и Дончича - очередное подтверждение того, что игроки и тренеры (во всех видах спорта) зачастую просто не знают тонкостей правил.
Я думаю у них просто жопа горела от того как они плохо играли и просто нашли повод спустить пар на окружающих
ну вообще то после того, как он тронул дужку, мяч в нее попал, а это подходит под unnatural bounce. Да и всегда за троганье дужки дают очки, и здесь должны были свистнуть. Другой вопрос, что Эйтон с метра без сопротивления не может в кольцо попасть. Это должно сильнее беспокоить Лейкерс
Чёт Queta какая-то, так был голтендинг?
И что, даже дед в разборках не участвовал??. Или в кулачок не дул?.. 🤔 🤭
