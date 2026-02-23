3

Дени Авдия отыграл 1 минуту и покинул площадку из-за травмы поясницы

Авдия травмировал поясницу и не смог продолжить матч.

Звездный форвард «Портленда» Дени Авдия покинул площадку игры против «Финикса» из-за травмы поясницы.

Перед игрой статус Авдии значился как «под вопросом», но он принял решение выйти на паркет. Однако баскетболист отыграл всего одну минуту, после чего ушел с площадки и отправился в раздевалку.

Форвард, боровшийся с проблемами поясницы в течение нескольких недель, подходил к этому матчу со средними показателями в 25 очков, 7,2 подбора и 6,8 передачи за игру.

Без Авдии «Блэйзерс» обыграли «Санс» – 92:77.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Так и мимо MIP можно пролететь
все сломался
