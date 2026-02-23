30 очков Пэйтона Притчарда помогли «Бостону» разгромить «Лейкерс»
Притчард набрал 30 очков в победной игре с «Лейкерс».
Защитник «Бостона» Пэйтон Притчард стал вторым самым результативным игроком матча против «Лейкерс», набрав 30 очков.
Войдя в игру со скамейки запасных, Притчард провел на паркете 38 минут и попал 10 из 14 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 4 из 4 штрафных. На его счету также 4 подбора и 8 передач при 4 потерях.
Дальнее попадание Притчарда за 3,5 минуты до конца матча заставило «Лейкерс» убрать стартовых игроков с площадки и признать поражение под неодобрительные возгласы с трибун.
«Селтикс» выиграли сезонную серию против «озерников» (2-0), разгромив их в сегодняшнем матче – 111:89.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
10-14 с игры, в т.ч. 6-9 трешки, штрафные 4 из 4