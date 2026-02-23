Видео
3

30 очков Пэйтона Притчарда помогли «Бостону» разгромить «Лейкерс»

Притчард набрал 30 очков в победной игре с «Лейкерс».

Защитник «Бостона» Пэйтон Притчард стал вторым самым результативным игроком матча против «Лейкерс», набрав 30 очков.

Войдя в игру со скамейки запасных, Притчард провел на паркете 38 минут и попал 10 из 14 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 4 из 4 штрафных. На его счету также 4 подбора и 8 передач при 4 потерях.

Дальнее попадание Притчарда за 3,5 минуты до конца матча заставило «Лейкерс» убрать стартовых игроков с площадки и признать поражение под неодобрительные возгласы с трибун.

«Селтикс» выиграли сезонную серию против «озерников» (2-0), разгромив их в сегодняшнем матче – 111:89.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoБостон
logoЛейкерс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoПэйтон Притчард
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Автор уже отмечать начал?)
10-14 с игры, в т.ч. 6-9 трешки, штрафные 4 из 4
В него вселился шеф.. ☝️
Причард забил 30, бросив вдвое меньше раз, чем Браун. Лидер команды
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В НБА давно не было такой жаркой гонки за MVP. Кто лидирует, кто начинает отставать?
23 февраля, 19:20
Кевин Гарнетт: «На месте Тейтума не возвращался бы по ходу сезона»
22 февраля, 07:20
Деррик Уайт отдал результативную передачу отскоком от головы Мозеса Муди
21 февраля, 17:36Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Миланом», «Панатинаикос» примет «Париж» и другие матчи
39 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»
40 минут назад
Кенни Эткинсон: «Не могли ничего сделать в защите весь матч, вот и все»
сегодня, 11:10
Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»
сегодня, 10:55
Сборная России проведет товарищеский матч против МБА-МАИ 27 февраля
сегодня, 10:31
Стив Керр: «37 передач, отличная игра для всех, кто вышел на площадку»
сегодня, 09:59
Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»
сегодня, 09:49
Никола Йокич: «Топич – отличный парень, очень талантливый, будущее сербского баскетбола»
сегодня, 09:35
Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»
сегодня, 08:59
Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город
сегодня, 11:40
Станислав Еремин о работе тренерского совета РФБ: «Нет стабильности, поэтому все живут ближайшими задачами, а долгосрочные программы выстраивать тяжело»
сегодня, 10:20
Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды
сегодня, 08:52Фото
Марин Седлачек: «Спанулис постепенно готовится к работе в «Олимпиакосе»
сегодня, 08:38
Александр Евсеев верно ответил на 4 из 5 вопросов о Саратове в викторине от «Вида сверху»
сегодня, 05:20
Ливио Жан-Шарль о русской бане: «Все шло хорошо, пока не пришел человек с вениками»
сегодня, 05:10
«Олимпиакос» включил Мустафу Фалля в заявку на Евролигу. Центровой восстанавливается быстрее, чем ожидалось
вчера, 20:06
Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»
вчера, 18:08
Зак Коллинз: «Команда была бы в лучшей ситуации, если бы я не столкнулся с травмами»
вчера, 17:49
Матиас Лессор полностью восстановился и вернется на площадку после паузы на игры сборных
вчера, 14:36
Рекомендуем