30 очков Пэйтона Притчарда помогли «Бостону» разгромить «Лейкерс»

Притчард набрал 30 очков в победной игре с «Лейкерс».

Защитник «Бостона » Пэйтон Притчард стал вторым самым результативным игроком матча против «Лейкерс », набрав 30 очков.

Войдя в игру со скамейки запасных, Притчард провел на паркете 38 минут и попал 10 из 14 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 4 из 4 штрафных. На его счету также 4 подбора и 8 передач при 4 потерях.

Дальнее попадание Притчарда за 3,5 минуты до конца матча заставило «Лейкерс» убрать стартовых игроков с площадки и признать поражение под неодобрительные возгласы с трибун.

«Селтикс» выиграли сезонную серию против «озерников» (2-0), разгромив их в сегодняшнем матче – 111:89.