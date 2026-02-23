У Тайриза Халибертона опоясывающий лишай, он покинул расположение «Индианы»

Халибертон заболел опоясывающим лишаем.

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон несколько недель будет находиться отдельно от команды из-за диагностированного у него опоясывающего лишая, сообщил главный тренер Рик Карлайл.

В текущем сезоне Халибертон не выходил на площадку из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в седьмом матче финала НБА в прошлом году, однако он все равно присутствовал на скамейке запасных во время игр.

«Это очень болезненная штука, – сказал Карлайл журналистам. – Он полностью поправится, но это случилось за последние несколько дней. Он должен был присоединиться к нам в Вашингтоне. У него появились какие-то странные симптомы, и он вернулся сюда. Мы, безусловно, желаем ему скорейшего выздоровления. Это уникальный случай и уникальная ситуация, но я разговаривал с ним несколько раз, и он всегда в хорошем настроении, так что он справится».

Опоясывающий лишай – это болезненная кожная сыпь, вызываемая тем же вирусом, что и ветряная оспа. Если человек переболел ветрянкой в детстве, вирус остается в организме и может активироваться позже в виде опоясывающего лишая. Хотя это состояние может быть болезненным, оно не опасно для жизни.

Симптомы могут включать боль/жжение, красную сыпь, наполненные жидкостью волдыри и зуд. Некоторые люди также испытывают лихорадку, головную боль и усталость. Болезнь чаще встречается у пожилых и людей с ослабленной иммунной системой.