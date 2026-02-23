«Лейкерс» открыли статую Пэта Райли, одетого в костюм от Джорджио Армани

Райли получил от «Лейкерс» прижизненный памятник.

Легендарный тренер Пэт Райли был удостоен чести: сегодня перед ареной Crypto.com «Лейкерс » открыли его статую. Бронзовая скульптура высотой 2,4 метра и весом около 230 кг изображает Райли в его любимом наряде – костюме от Джорджио Армани.

Тренер из Зала славы, ныне занимающий пост президента «Хит» и в последний раз руководивший командой с бровки в 2008 году после 24 сезонов в Лос-Анджелесе, «Нью-Йорке» и «Майами», заявил, что если бы он тренировал сегодня, то по-прежнему носил бы костюмы.

«Я бы хотел, чтобы мы вернулись к пиджакам и галстукам», – сказал Райли, комментируя нынешний дресс-код тренеров НБА , который включает поло, кофты и свитера, выдаваемые командой. – Я думаю, зрители хотят видеть у бровки человека, который выглядит как лидер, одевается как лидер и ведет себя как лидер».

Райли тренировал «Лейкерс» с 1981 по 1990 год и выиграл четыре чемпионата – в 1982, 1985, 1987 и 1988 годах. Последний титул был завоеван после того, как он пообещал повторить успех на параде в честь победы в 1987 году.

80-летний экс-тренер стал восьмым представителем «Лейкерс», удостоенным статуи на «Звездной площади» (Star Plaza), присоединившись к Элджину Бэйлору , Кобе Брайанту , Чику Хирну, Шакилу О’Нилу, Джерри Уэсту, Мэджику Джонсону и Кариму Абдул-Джаббару.