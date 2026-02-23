Тайриз Макси воткнул постер-данк через Энтони Эдвардса
Макси забросил сверху с сопротивлением Эдвардса.
В матче против «Миннесоты» защитник «Филадельфии» Тайриз Макси стал автором эффектного данка, забросив с сопротивлением защитника Энтони Эдвардса и форварда Джейдена Макдэниэлса.
Игра закончилась разгромной победой «Сиксерс» – 135:108. На счету Макси 39 очков (16 из 28 с игры) и 8 передач, у Эдвардса 28 очков (11 из 19) и 9 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Есть вопросы ???🤣🤣🤣