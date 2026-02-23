Видео
3

Тайриз Макси воткнул постер-данк через Энтони Эдвардса

Макси забросил сверху с сопротивлением Эдвардса.

В матче против «Миннесоты» защитник «Филадельфии» Тайриз Макси стал автором эффектного данка, забросив с сопротивлением защитника Энтони Эдвардса и форварда Джейдена Макдэниэлса.

Игра закончилась разгромной победой «Сиксерс» – 135:108. На счету Макси 39 очков (16 из 28 с игры) и 8 передач, у Эдвардса 28 очков (11 из 19) и 9 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoФиладельфия
logoТайриз Макси
logoМиннесота
logoНБА
logoЭнтони Эдвардс
logoБаскетбол - видео
logoДжейден Макдэниэлс
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Максон показал кто тут главный амер
Ответ Illia Gray
Максон показал кто тут главный амер
главный щас каннингем. Без вопросов
Ответ Illia Gray
Максон показал кто тут главный амер
Кто тут главный нига на районе ???
Есть вопросы ???🤣🤣🤣
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрю Хэнлен: «Эмбиид сказал мне, что обменял бы титул MVP на один плей-офф без травм»
19 февраля, 18:45
Тайриз Макси о Джоэле Эмбииде: «Он снова получает удовольствие от игры. Для меня это главное»
17 февраля, 17:31
Не всем хватило мест на Матче всех звезд НБА. Вот 5 игроков, которых зря забыли
13 февраля, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Миланом», «Панатинаикос» примет «Париж» и другие матчи
39 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Парни, которые вышли на площадку, выложились до конца: 30 очков второго шанса, использование потерь соперника и неплохое количество «трешек»
40 минут назад
Кенни Эткинсон: «Не могли ничего сделать в защите весь матч, вот и все»
сегодня, 11:10
Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен неудержим, из-за него командам приходится менять защитные схемы»
сегодня, 10:55
Сборная России проведет товарищеский матч против МБА-МАИ 27 февраля
сегодня, 10:31
Стив Керр: «37 передач, отличная игра для всех, кто вышел на площадку»
сегодня, 09:59
Дарко Раякович: «Утверждение, что все в НБА играют одинаково, – полная чушь»
сегодня, 09:49
Никола Йокич: «Топич – отличный парень, очень талантливый, будущее сербского баскетбола»
сегодня, 09:35
Брайан Уиндхорст: «Забронировал места в отеле в Сан-Антонио. Больше не вижу ничего невозможного для «Сперс»
сегодня, 08:59
Марин Седлачек о «танкинге»: «В первой половине игрок набрал 25 очков, Сэм Хинки решил обменять его прямо по ходу встречи»
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город
сегодня, 11:40
Станислав Еремин о работе тренерского совета РФБ: «Нет стабильности, поэтому все живут ближайшими задачами, а долгосрочные программы выстраивать тяжело»
сегодня, 10:20
Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды
сегодня, 08:52Фото
Марин Седлачек: «Спанулис постепенно готовится к работе в «Олимпиакосе»
сегодня, 08:38
Александр Евсеев верно ответил на 4 из 5 вопросов о Саратове в викторине от «Вида сверху»
сегодня, 05:20
Ливио Жан-Шарль о русской бане: «Все шло хорошо, пока не пришел человек с вениками»
сегодня, 05:10
«Олимпиакос» включил Мустафу Фалля в заявку на Евролигу. Центровой восстанавливается быстрее, чем ожидалось
вчера, 20:06
Скариоло о поражении от «Басконии» в финале Кубка Короля: «Беру на себя полную ответственность»
вчера, 18:08
Зак Коллинз: «Команда была бы в лучшей ситуации, если бы я не столкнулся с травмами»
вчера, 17:49
Матиас Лессор полностью восстановился и вернется на площадку после паузы на игры сборных
вчера, 14:36
Рекомендуем