Егор Дёмин набрал 13 очков и 4 передачи в проигранном матче с «Атлантой»

«Нетс» проиграли «Хоукс», несмотря на 13 очков Дёмина.

В матче против «Атланты» защитник «Бруклина » Егор Дёмин принес своей команде 13 очков.

За 28 минут на паркете россиянин реализовал 5 из 11 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 1 из 2 штрафных, добавив к этому 4 передачи при 1 потере, 1 подбор, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Нетс» пропустили рывок «Хоукс» 2:24 в концовке встречи, смазав 11 из 12 своих бросков, и проиграли – 104:115.