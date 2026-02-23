Видео
Егор Дёмин набрал 13 очков и 4 передачи в проигранном матче с «Атлантой»

«Нетс» проиграли «Хоукс», несмотря на 13 очков Дёмина.

В матче против «Атланты» защитник «Бруклина» Егор Дёмин принес своей команде 13 очков.

За 28 минут на паркете россиянин реализовал 5 из 11 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 1 из 2 штрафных, добавив к этому 4 передачи при 1 потере, 1 подбор, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Нетс» пропустили рывок «Хоукс» 2:24 в концовке встречи, смазав 11 из 12 своих бросков, и проиграли – 104:115.

Матч не смотрел, но по нарезке как будто увереннее стал двигаться с мячём, больше не отскакивает от соперника при контакте, к кольцу стал лезть и средние попадать. Будем надеяться в следующем сезоне будет полноценной боевой единицей с 15+5+5 за игру.
Концовку Егор смазал, Нолан — полностью провалил. Стартовая пятерка смотрелась хуже запасной.
Ноа Клауни — занимает место кого-то из новичков, пора присесть на лавку
А кого вместо Клауни? Вольф получше бросает и полезен в розыгрыше, но в защите нулевой.
Егор был гораздо острее в моментах, когда пересекал трехочковую линию. Был хороший средний бросок и несколько проходов под кольцо. Вроде немного, но на самом деле большой шаг вперед по сравнению с последними играми.

На примере прохода через Александра Вокера заметно, что Егору уже хватает массы для игры в контакте против приличных защитников и надо это использовать на постоянной основе, как Траоре использует свою взрывную скорость.

Лей апы вроде того, что был после паса Клестона нужно завершать увереннее, особенно при 6’8. Когда мажешь такое, команда начинает тильтовать сомневаться в твоем следующем броске.
Фастбрейк должен был сам решать, зачем было отдавать на Портера в той ситуации непонятно.

Несмотря на результат в целом и плохую 4ую четверть, Егору есть что запомнить и извлечь позитивного из этой игры. Когда он чаще переступает трехочковую линию он становится намного более опасным для защиты соперника
Выдал хороший стрик в третьей четверти, в остальном не очень. Концовка у Бруклина уже по классике.
Вроде стата ничего. А посмотришь не нарезку, а весь матч и плакать хочется. Простоял в углах весь матч, еще и из под кольца свободный после скидки не забил. Ну такое..
Понравилось, как на 00:33 при вбрасывании из под кольца Дёмин оказался впереди перед защитником, что тому пришлось фолить. Теперь я понимаю, почему Атланта столько пропускает
Отобрали у него розыгрыш, ну тогда броски давай. Командный шот селекшн ниже принтуса. Егор стоит открытый и 1 раз из 10 ему пасанут. Тот же Бейли тот еще снайпер поначалу был, а теперь по 20 бросков шмаляет, вкатывается потихоньку, зато стабильно и предсказуемо.
Егор пока что даже не 2я опция, поэтому броски ему достаются по остаточному принципу
А там никто не 2 опция. Вроде всех наигрывают, а конкретно никого
