Егор Дёмин набрал 13 очков и 4 передачи в проигранном матче с «Атлантой»
В матче против «Атланты» защитник «Бруклина» Егор Дёмин принес своей команде 13 очков.
За 28 минут на паркете россиянин реализовал 5 из 11 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 1 из 2 штрафных, добавив к этому 4 передачи при 1 потере, 1 подбор, 1 перехват и 1 блок-шот.
«Нетс» пропустили рывок «Хоукс» 2:24 в концовке встречи, смазав 11 из 12 своих бросков, и проиграли – 104:115.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Hoops Showtime в соцсети X
Ноа Клауни — занимает место кого-то из новичков, пора присесть на лавку
На примере прохода через Александра Вокера заметно, что Егору уже хватает массы для игры в контакте против приличных защитников и надо это использовать на постоянной основе, как Траоре использует свою взрывную скорость.
Лей апы вроде того, что был после паса Клестона нужно завершать увереннее, особенно при 6’8. Когда мажешь такое, команда начинает тильтовать сомневаться в твоем следующем броске.
Фастбрейк должен был сам решать, зачем было отдавать на Портера в той ситуации непонятно.
Несмотря на результат в целом и плохую 4ую четверть, Егору есть что запомнить и извлечь позитивного из этой игры. Когда он чаще переступает трехочковую линию он становится намного более опасным для защиты соперника