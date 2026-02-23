Андрей Ватутин о победе над «Локо»: «Разница в счете не отражает реальные силы команд»

Ватутин о победе над «Локо»: Разница в счете не отражает реальные силы команд.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «Матч ТВ» заявил, что крупная победа армейцев над «Локомотивом-Кубань» (92:63) не отражает реального соотношения сил.

«Радует, что мы максимально серьезно отнеслись к сопернику, поздравляю с победой игроков, тренеров и наших болельщиков. Полагаю, что итоговая разница в счете не отражает силы команд. Заметно, что «Локо» находится в стадии перестройки и еще только ищет свой стиль под руководством нового тренера. Очень вероятно, что к плей‑офф «Локомотив» будет выглядеть совершенно иначе», – сказал Ватутин.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с результатом 26-2. «Локомот ив-Кубань» занимает четвертое место, имея 19 побед и 11 поражений.