НБА. Трипл-дабл Николы Йокича (35+20+12) не спас «Денвер» от проигрыша «Голден Стэйт», 32+8+7 Джейлена Брауна помогли «Бостону» разгромить «Лейкерс» и другие результаты

22-23 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.

«Оклахома» обыграла «Кливленд» (121:113) и прервала победную серию «Кавальерс» из семи матчей.

«Лейкерс» разгромно уступили «Бостону» (89:111), на счету форварда «Селтикс» Джейлена Брауна 32 очка, 8 подборов и 7 передач (10 из 28 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 9 из 12 штрафных).

«Денвер» проиграл «Голден Стэйт» (117:128), несмотря на 35 очков, 20 подборов и 12 передач Николы Йокича (11 из 21 с игры, 3 из 4 трехочковых, 10 из 11 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.