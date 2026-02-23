НБА. Трипл-дабл Николы Йокича (35+20+12) не спас «Денвер» от проигрыша «Голден Стэйт», 32+8+7 Джейлена Брауна помогли «Бостону» разгромить «Лейкерс» и другие результаты
22-23 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.
«Оклахома» обыграла «Кливленд» (121:113) и прервала победную серию «Кавальерс» из семи матчей.
«Лейкерс» разгромно уступили «Бостону» (89:111), на счету форварда «Селтикс» Джейлена Брауна 32 очка, 8 подборов и 7 передач (10 из 28 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 9 из 12 штрафных).
«Денвер» проиграл «Голден Стэйт» (117:128), несмотря на 35 очков, 20 подборов и 12 передач Николы Йокича (11 из 21 с игры, 3 из 4 трехочковых, 10 из 11 с линии).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Как будто все матчи подтягиваются с какого то зарубежного источника, и либо в том источнике до сих пор не исправили это, или в справочниках спортса не исправлены русифицированные наименования, то есть нужен доступ к этим справочникам, а это у разработки и сопровождения.
Если не так, то иначе я не понимаю почему уже больше месяца это не исправлено. Круто, что вы продолжаете писать про это)
НБА смотрю мало, но слежу, поэтому даже не знаю какой матч выбрать. Абсолютно точно посмотрю Оклахома-Кливленд, а дальше пока не определился.
Клипперс-Орландо тоже может быть интересным