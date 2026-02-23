  • Спортс
  • НБА. Трипл-дабл Николы Йокича (35+20+12) не спас «Денвер» от проигрыша «Голден Стэйт», 32+8+7 Джейлена Брауна помогли «Бостону» разгромить «Лейкерс» и другие результаты
198

НБА. Трипл-дабл Николы Йокича (35+20+12) не спас «Денвер» от проигрыша «Голден Стэйт», 32+8+7 Джейлена Брауна помогли «Бостону» разгромить «Лейкерс» и другие результаты

22-23 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.

«Оклахома» обыграла «Кливленд» (121:113) и прервала победную серию «Кавальерс» из семи матчей.

«Лейкерс» разгромно уступили «Бостону» (89:111), на счету форварда «Селтикс» Джейлена Брауна 32 очка, 8 подборов и 7 передач (10 из 28 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 9 из 12 штрафных).

«Денвер» проиграл «Голден Стэйт» (117:128), несмотря на 35 очков, 20 подборов и 12 передач Николы Йокича (11 из 21 с игры, 3 из 4 трехочковых, 10 из 11 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
198 комментариев
У меня такое ощущение, что если бы кто-то из звезд за ГСВ сегодня играл, они бы не выиграли. Все кто играл перезаряжены были.
Ну это как без Йокича команда играла на 130%.
Вы будете смеяться, но Финикс и Портленд не сыграют в Footprint Center. Эта игра пройдёт в Mortgage Matchup Center. Привет Ясеневичу и Белозерцеву.
Мне кажется, что самим новостникам невозможно сделать название арены корректным из за особенностей спортса)
Как будто все матчи подтягиваются с какого то зарубежного источника, и либо в том источнике до сих пор не исправили это, или в справочниках спортса не исправлены русифицированные наименования, то есть нужен доступ к этим справочникам, а это у разработки и сопровождения.

Если не так, то иначе я не понимаю почему уже больше месяца это не исправлено. Круто, что вы продолжаете писать про это)
Я уже сегодня отвечал на комментарий, по поводу названия арены в предыдущей ветке матчей. Такие же заморочки на спортсе были, когда названия арен сменили в Майами и Лос-Анджелесе, тогда тоже долго не могли написать Caseya Center и Cripto. com Arena на спортсе. Вас благодарю за поддержку сугубо моего мнения. 🤝
Сначала не понял, почему в квартире холодно. Потом дошло, что это сквозняк Аллена со штрафного
Надеюсь, что не замёрз))
Бодро влетели дублю ГСВ) красиво
Нынче это основа
ГСВ сам себя в плей офф не затащит
Бруклин сливается будто им за этот матч топ3 пик гарантировали. Егор классно начал в начале третьей четверти, потом сел и вышел уже скисший
Думается окла сегодня без шга и Джей даба уступит набравшему ход кавс.
Скорее всего да, однако у Кавс 3 матч за 4 дня и все в разных локациях.
Ответ Cubs-V
Скорее всего да, однако у Кавс 3 матч за 4 дня и все в разных локациях.
Однако окла рвёт на тряпки в 1ч
Окла без лидеров, как Денвер тогда завелась. Холгрмен сегодня как ужаленный в одно место носился. Все молодцы. Шай с Джей Дабом радовались так от души
Очень прекрасное утро
Притчард прям настроился на ЛАЛ - с ног до головы их обделал.
Зато типы вроде Эйтон и Вандербильт складываются ощущения, что ни на какие матчи не настраиваются, можно сказать люди из массовки
Куча интересных матчей в смотрибельное время, завтра выходной, кайф!
Ага
НБА смотрю мало, но слежу, поэтому даже не знаю какой матч выбрать. Абсолютно точно посмотрю Оклахома-Кливленд, а дальше пока не определился.
ЛАЛ-Бостон - классическая вывеска.
Клипперс-Орландо тоже может быть интересным
Рекомендуем