Пау Газоль стал председателем комиссии спортсменов МОК

Пау Газоль упрочил связи с олимпийским движением.

Серебряный и бронзовый медалист олимпийских баскетбольных турниров, члена Зала славы баскетбола Пау Газоль стал председателем комиссии спортсменов в рамках МОК.

Газоль участвует в работе органа с 2020 года.

Баскетболист сменил Эмму Терхо (хоккей) в этой должности.

Комиссия включает в себя 21 участника и представляет интересы спортсменов в рамках МОК.