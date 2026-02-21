Пау Газоль стал председателем комиссии спортсменов МОК
Пау Газоль упрочил связи с олимпийским движением.
Серебряный и бронзовый медалист олимпийских баскетбольных турниров, члена Зала славы баскетбола Пау Газоль стал председателем комиссии спортсменов в рамках МОК.
Газоль участвует в работе органа с 2020 года.
Баскетболист сменил Эмму Терхо (хоккей) в этой должности.
Комиссия включает в себя 21 участника и представляет интересы спортсменов в рамках МОК.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт МОК
