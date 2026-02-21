Тайлер Хирро: «Не знаю, как там мои ребра, мы больше не делали МРТ, но чувствую себя хорошо»

Тайлер Хирро вернулся после трех сломанных ребер.

Защитник «Майами » Тайлер Хирро получил травму 10 января, после чего провел три матча с помощью обезболивающего. Отсутствие улучшений сподвигло игрока на обследование, которое выявило перелом трех ребер с повреждением хрящевых тканей.

Победный матч против «Атланты» (24+4+3) стал для Хирро первым за месяц с небольшим.

Баскетболист будет выходить на площадку в защитном корсете.

«Мы больше не проводили обследований. Не делали МРТ. Но я чувствую себя хорошо. Получал несколько ударов в эту область за последние дни, и ощущения в тысячу раз лучше, чем было до этого. Не знаю, как ребра выглядели бы на МРТ, но все нормально», – поделился игрок.