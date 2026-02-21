Тайлер Хирро: «Не знаю, как там мои ребра, мы больше не делали МРТ, но чувствую себя хорошо»
Тайлер Хирро вернулся после трех сломанных ребер.
Защитник «Майами» Тайлер Хирро получил травму 10 января, после чего провел три матча с помощью обезболивающего. Отсутствие улучшений сподвигло игрока на обследование, которое выявило перелом трех ребер с повреждением хрящевых тканей.
Победный матч против «Атланты» (24+4+3) стал для Хирро первым за месяц с небольшим.
Баскетболист будет выходить на площадку в защитном корсете.
«Мы больше не проводили обследований. Не делали МРТ. Но я чувствую себя хорошо. Получал несколько ударов в эту область за последние дни, и ощущения в тысячу раз лучше, чем было до этого. Не знаю, как ребра выглядели бы на МРТ, но все нормально», – поделился игрок.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
