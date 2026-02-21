0

Тайлер Хирро: «Не знаю, как там мои ребра, мы больше не делали МРТ, но чувствую себя хорошо»

Тайлер Хирро вернулся после трех сломанных ребер.

Защитник «Майами» Тайлер Хирро получил травму 10 января, после чего провел три матча с помощью обезболивающего. Отсутствие улучшений сподвигло игрока на обследование, которое выявило перелом трех ребер с повреждением хрящевых тканей.

Победный матч против «Атланты» (24+4+3) стал для Хирро первым за месяц с небольшим.

Баскетболист будет выходить на площадку в защитном корсете.

«Мы больше не проводили обследований. Не делали МРТ. Но я чувствую себя хорошо. Получал несколько ударов в эту область за последние дни, и ощущения в тысячу раз лучше, чем было до этого. Не знаю, как ребра выглядели бы на МРТ, но все нормально», – поделился игрок.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
logoНБА
травмы
logoМайами
logoАтланта
logoТайлер Хирро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
21 февраля, 13:32
НБА. 38 очков и 11 передач Луки Дончича помогли «Лейкерс» справиться с «Клипперс», 33 очка Кона Книппела не спасли «Шарлотт» от проигрыша «Кливленду» и другие результаты
21 февраля, 07:30
Тайлер Хирро близок к возвращению на площадку
19 февраля, 14:02
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем