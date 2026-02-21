Деррик Уайт отдал результативную передачу отскоком от головы Мозеса Муди

Деррик Уайт стал автором смешного розыгрыша.

В матче «Бостона» против «Голден Стэйт» защитнику Деррику Уайту удалась забавная передача. Уайт пытался довести мяч до идущего под кольцо Неэмиаша Кеты. Мяч попал в голову Мозесу Муди и отскочил в руки центровому, успешно завершившему атаку.