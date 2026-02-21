Деррик Уайт отдал результативную передачу отскоком от головы Мозеса Муди
Деррик Уайт стал автором смешного розыгрыша.
В матче «Бостона» против «Голден Стэйт» защитнику Деррику Уайту удалась забавная передача. Уайт пытался довести мяч до идущего под кольцо Неэмиаша Кеты. Мяч попал в голову Мозесу Муди и отскочил в руки центровому, успешно завершившему атаку.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кривая передача в умелых руках превращается в шедевр)
Лучший пас сезона однозначно!
Хорошая всегда дойдет)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем