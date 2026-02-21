1

Медиакомпания Кевина Дюрэнта Boardroom неожиданно уволила всех сотрудников редакции

Компания Кевина Дюрэнта пошла на массовые увольнения.

Кевин Дюрэнт и его деловой партнер Рич Клейман являются сооснователями медиаплатформы Boardroom. Журналист Huff Post Филип Льюис сообщил, что компания уволила всех сотрудников своей редакции.

Этот шаг стал неожиданностью для работников, которые не смогли даже скопировать свои деловые контакты.

Событие произошло на фоне скандала, в рамках которого Дюрэнта в очередной раз подозревают в использовании анонимных профилей и сомнительной активности в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Фила Льюиса
Главное не спалиться и не выйти на себя, подумал Дюрэнт.
