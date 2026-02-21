Зак Коллинз из «Чикаго» выбыл до конца сезона из-за травмы пальца, Джейден Айви пропустит минимум 2 недели

«Буллз» обновили информацию по своему лазарету.

Центровой Зак Коллинз не сможет помочь «Буллз» в нынешнем сезоне. После дополнительных консультаций с медиками было принято решение по лечению травмы пальца на правой ноге. Коллинзу предстоит операция, после которой он пропустит остаток чемпионата.

Также не будет доступен защитник Джейден Айви . У него болевые ощущения в левом колене. Айви будет обследован через 2 недели.

«Чикаго » идет на 22-м месте в лиге по показателям побед и поражений – 24-32.