Зак Коллинз из «Чикаго» выбыл до конца сезона из-за травмы пальца, Джейден Айви пропустит минимум 2 недели
«Буллз» обновили информацию по своему лазарету.
Центровой Зак Коллинз не сможет помочь «Буллз» в нынешнем сезоне. После дополнительных консультаций с медиками было принято решение по лечению травмы пальца на правой ноге. Коллинзу предстоит операция, после которой он пропустит остаток чемпионата.
Также не будет доступен защитник Джейден Айви. У него болевые ощущения в левом колене. Айви будет обследован через 2 недели.
«Чикаго» идет на 22-м месте в лиге по показателям побед и поражений – 24-32.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Чикаго»
Просто дайте нормальный пик и не морочьте голову)
Просто дайте нормальный пик и не морочьте голову)
Нормально драфт проведёте в следующем году дадут)
