Дэвид Адельман: «Портленд должен найти возможность сохранить свою команду. Это баскетбольный город»

Дэвид Адельман прокомментировал ситуацию «Блэйзерс».

«Блэйзерс» находятся на пороге смены владельца и окружены слухами о возможном переносе команды. Ситуация усугубляется сложными переговорами по новой арене клуба с городом.

Главный тренер «Денвера » Дэвид Адельман, выросший в городе и тесно связанный с клубом через своего отца, прокомментировал ситуацию.

«Лучшее место, чтобы вырасти. Обожал этот город и сейчас его люблю. Надо найти возможность оставить команду здесь. Это баскетбольный город. Уход «Блэйзерс» будет сокрушительным ударом по местному сообществу.

Понимаю, что тут много нюансов. Есть финансовые обстоятельства. Это не моя сфера компетенции. Но на эмоциональном уровне я хорошо понимаю, что значит местная команда. Это не просто место для тусовки. Это часть жизни», – заключил Адельман.