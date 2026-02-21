  • Спортс
Дэвид Адельман: «Портленд должен найти возможность сохранить свою команду. Это баскетбольный город»

Дэвид Адельман прокомментировал ситуацию «Блэйзерс».

«Блэйзерс» находятся на пороге смены владельца и окружены слухами о возможном переносе команды. Ситуация усугубляется сложными переговорами по новой арене клуба с городом.

Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман, выросший в городе и тесно связанный с клубом через своего отца, прокомментировал ситуацию.

«Лучшее место, чтобы вырасти. Обожал этот город и сейчас его люблю. Надо найти возможность оставить команду здесь. Это баскетбольный город. Уход «Блэйзерс» будет сокрушительным ударом по местному сообществу.

Понимаю, что тут много нюансов. Есть финансовые обстоятельства. Это не моя сфера компетенции. Но на эмоциональном уровне я хорошо понимаю, что значит местная команда. Это не просто место для тусовки. Это часть жизни», – заключил Адельман.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Дэвида Адельмана, соцсети Brenna Greene
Дэвид Адельман
Ну, естественно, это баскетбольный город, потому что исторически кроме НБА он не представлен на высшем профессиональном уровне ни в ам. футболе, ни в бейсболе, ни в хоккее. Было бы слишком жестоко забирать у местных жителей последнее.
Ну не последнее. Там есть футбольная (соккерная) команда Портленд Тимберс. Местные хорошо ходят на домашние матчи, при вместимости стадиона в 25к человек, там стабильная посещаемость 20к+.
Я в курсе, поэтому указал главные спортивные лиги США и добавил слово "исторически", так как Портленд играет в МЛС всего лет десять и это не то, на чем выросли поколения местных фанатов)
В 90х там в ходу была шутка - весь город болен блейзероманией, и ее тяжелой формой - дрекслероманией !!! 👍👍👍💪🏽💪🏽💪🏽🔥🔥🔥
Всё детство болел за Клайда
Я болел за Майкла, но Клайд был шикарен просто
.. о возможном переносе команды... Виталий это на каком языке?)
Игрок он был великолепнейший !!!
И что бы там не рассказывали про давление на него ЭмДжея, он честно отпахал в НБА, и заслуженно получил свой перстень в Хьюстоне !!!💪🏽💪🏽💪🏽🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏
