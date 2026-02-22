  • Спортс
  НБА. Трехочковый под сирену от Джейлена Грина принес «Финиксу» победу над «Орландо» во втором овертайме, 30 очков Кевина Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от проигрыша «Нью-Йорку» и другие результаты
НБА. Трехочковый под сирену от Джейлена Грина принес «Финиксу» победу над «Орландо» во втором овертайме, 30 очков Кевина Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от проигрыша «Нью-Йорку» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.

«Финикс» обыграл «Орландо» (113:110) после двух овертаймов благодаря победному трехочковому Джейлена Грина под сирену.

«Нью-Йорк» справился с «Хьюстоном» (108:106), несмотря на 30 очков Кевина Дюрэнта (10 из 26 с игры, 4 из 10 из-за дуги, 6 из 7 с линии).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Я боюсь сейчас все нафолятся, останутся Грин и Банкеро и они 0-0 могут сыграть.
Дуэль Банкеро против Джейлена Грина...кровь из глаз: забирают мяч абсолютно каждое владение, вообще не видят партнеров, шмаляют кирпичи с разных дистанций - два днаря.
Опять Футпринт центр в Финиксе. Напишу снова, что играют Финикс с Орландо, в Мортгедж Матчап центре.
Ответ Вадим flanec
Опять Футпринт центр в Финиксе. Напишу снова, что играют Финикс с Орландо, в Мортгедж Матчап центре.
через 100 лет мы проснемся и спросим на какой арене играет Финикс...
Ответ Вадим flanec
Опять Футпринт центр в Финиксе. Напишу снова, что играют Финикс с Орландо, в Мортгедж Матчап центре.
Елатонцев два года с неправильной фамилией играл :)
Так что обещанного два года ждут
В этом весь Банкеро, в решающем владении в защите, этот конь не защищается, а не дает вывести мяч. 47 минут - 0 фолов - позорище!
Ответ Z@TBop
В этом весь Банкеро, в решающем владении в защите, этот конь не защищается, а не дает вывести мяч. 47 минут - 0 фолов - позорище!
У него на последнем таймауте уже убитое лицо было,впадлу ему играть по 2 овертайма.И это блин команды плей-офф
Ответ Z@TBop
В этом весь Банкеро, в решающем владении в защите, этот конь не защищается, а не дает вывести мяч. 47 минут - 0 фолов - позорище!
Пора менять. Банкерыч - мусорная звезда для перестраивающихся команд. В команде контендере его роль должна ограничиваться ролевиком второго юнита
Это же просто "гений" тренерской мысли - выпускать в одной пятерке Сохана, Диавару и Робинсона.
финикс орландо это просто мучение какое то
вот смотришь видосы, в которых говорят, что современный баскет это не тупо трехи, а он стал более сложным с кучей комбинаций..
реальность: у санс 4 малыша бегают каждую атаку ставят друг другу фейк заслоны и соревнуются кто больше промажет издали
орландо же, имея банкеро и картера, не могут нормально затолкать под кольцом
Ответ CAN_JE
финикс орландо это просто мучение какое то вот смотришь видосы, в которых говорят, что современный баскет это не тупо трехи, а он стал более сложным с кучей комбинаций.. реальность: у санс 4 малыша бегают каждую атаку ставят друг другу фейк заслоны и соревнуются кто больше промажет издали орландо же, имея банкеро и картера, не могут нормально затолкать под кольцом
Вообще они так играют целый сезон от трех, причем так прилично эти так называемые схемы работают. У них хотя бы хоть как-то двигается мяч, и игроки стараются
Кеша уже совсем не торт . 3 потери в концовке лично и смазанный бросок . Хьюстон с +18 всрали , наверное обидно .
Ответ Беня_Финитас
Кеша уже совсем не торт . 3 потери в концовке лично и смазанный бросок . Хьюстон с +18 всрали , наверное обидно .
Так ему и лет-то уже не 25 и даже не 30. Постепенно затухает по всем показателям. Но при этом именно он лучший снайпер команды. Где же молодые?
Ему бы 30 минут играть,а не 36,был бы эффективнее в клатче...только кто будет давать очки в его отсутствие?
Ответ azfotki
Так ему и лет-то уже не 25 и даже не 30. Постепенно затухает по всем показателям. Но при этом именно он лучший снайпер команды. Где же молодые? Ему бы 30 минут играть,а не 36,был бы эффективнее в клатче...только кто будет давать очки в его отсутствие?
так я без претензии к нему . хорошо , что вообще по паркету ползает с его травмами . просто фиксирую факт угасания . Харден у нас сильно живей смотрится и в защите стал не брезговать ( я думал они оба примерно одного состояния ) .
У Брансона не пошла игра, и Браун со своим лицом кашалота не может понять, что делать.
Финикс с победой! При всех косяках данного матча, игра была напряженной и интрига была до конца, вот это было круто!
6-я подряд игра со 120+ очей у Сперс - такой серии не было почти 42 года - с марта 1984.
Ответ starina1
6-я подряд игра со 120+ очей у Сперс - такой серии не было почти 42 года - с марта 1984.
И еще по сезону наибольшее количество данков в среднем за матч в истории франшизы.
