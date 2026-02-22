НБА. Трехочковый под сирену от Джейлена Грина принес «Финиксу» победу над «Орландо» во втором овертайме, 30 очков Кевина Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от проигрыша «Нью-Йорку» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.

«Финикс » обыграл «Орландо » (113:110) после двух овертаймов благодаря победному трехочковому Джейлена Грина под сирену.

«Нью-Йорк » справился с «Хьюстоном » (108:106), несмотря на 30 очков Кевина Дюрэнта (10 из 26 с игры, 4 из 10 из-за дуги, 6 из 7 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.