НБА. Трехочковый под сирену от Джейлена Грина принес «Финиксу» победу над «Орландо» во втором овертайме, 30 очков Кевина Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от проигрыша «Нью-Йорку» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.
«Финикс» обыграл «Орландо» (113:110) после двух овертаймов благодаря победному трехочковому Джейлена Грина под сирену.
«Нью-Йорк» справился с «Хьюстоном» (108:106), несмотря на 30 очков Кевина Дюрэнта (10 из 26 с игры, 4 из 10 из-за дуги, 6 из 7 с линии).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
66 комментариев
Так что обещанного два года ждут
вот смотришь видосы, в которых говорят, что современный баскет это не тупо трехи, а он стал более сложным с кучей комбинаций..
реальность: у санс 4 малыша бегают каждую атаку ставят друг другу фейк заслоны и соревнуются кто больше промажет издали
орландо же, имея банкеро и картера, не могут нормально затолкать под кольцом
Ему бы 30 минут играть,а не 36,был бы эффективнее в клатче...только кто будет давать очки в его отсутствие?