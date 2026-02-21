Джей Ти Топпин, претендующий на место во 2-м раунде драфта-2026, выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки правого колена

Джей Ти Топпин завершил сезон в NCAA из-за травмы.

20-летний форвард Тексас Тек Джей Ти Топпин выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки. Баскетболист претендует на место во 2-м раунде драфта-2026.

Топпин был признан лучшим игроком Big 12 прошлого сезона. Он набирал 21,8 очка (9-й в NCAA ), 10,8 подбора (6-й) и 1,7 блок-шота в среднем в нынешнем турнире и лидировал в конференции по дабл-даблам (16).

Джей Ти не является родственником играющих в НБА Джейкоба и Оби Топпинов.