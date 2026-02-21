Джей Ти Топпин, претендующий на место во 2-м раунде драфта-2026, выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки правого колена
Джей Ти Топпин завершил сезон в NCAA из-за травмы.
20-летний форвард Тексас Тек Джей Ти Топпин выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки. Баскетболист претендует на место во 2-м раунде драфта-2026.
Топпин был признан лучшим игроком Big 12 прошлого сезона. Он набирал 21,8 очка (9-й в NCAA), 10,8 подбора (6-й) и 1,7 блок-шота в среднем в нынешнем турнире и лидировал в конференции по дабл-даблам (16).
Джей Ти не является родственником играющих в НБА Джейкоба и Оби Топпинов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Тексас Тек
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Возможно, придется на годик задержаться, в следующем году, глядишь, повыше выберут, драфт куда слабее. Хотя ему решать, само собой.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем