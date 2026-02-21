Велимир Перасович: «Автодор» показал очень хороший баскетбол. Было трудно сломать их сопротивление в первой половине матча»

Велимир Перасович позитивно оценил соперника из Саратова.

«Автодор » столкнулся с серьезными проблемами с составом. Команда крупно уступила одному из лидеров чемпионата УНИКСу – 65:101.

Это 7-я «сотня» в активе казанцев в сезоне.

«Автодор» показал очень хороший баскетбол. Но отмечу, что сейчас они испытывают серьезные кадровые проблемы: из-за травм им не хватает многих ключевых баскетболистов.

Тем не менее они играли жестко, и нам было трудно сломать их сопротивление в первой половине матча. Лишь в третьей четверти мы смогли оторваться на 20 очков. Подводя итог скажу, что мы выиграли за счет приложенных усилий», – рассудил главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.