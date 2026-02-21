Стипе Кулиш о крупном поражении «Автодора»: «Травмы и отсутствие 4 ключевых игроков. Команда отдала себя всю»
«Автодор» не смог оказать реальное сопротивление УНИКСу.
«Автодор» крупно уступил УНИКСу у себя дома (65:101).
«После матчей с таким счетом довольно странно говорить, что я удовлетворен игрой. Тем не менее, очень горжусь нашими парнями. Каждый, кто смотрел игру понимает, каким составом мы вышли на площадку.
Парням пришлось выполнять работу, с которой они не сталкивались, и получать минуты, которых никогда не получали. Это следствие травм и отсутствия четырех ключевых игроков. Убежден, что вся команда показала свой максимум, отдала всю себя. Парни со всей серьезностью отнеслись к плану на игру. Я горжусь тем, как мы выглядели сегодня», – заявил исполняющий обязанности главного тренера Стипе Кулиш.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Автодора»
Проиграть у себя дома -36 и гордиться этим такое себе,еще более стремно искать отговорки,у Уникса на 4травмированных игрока Автодора тоже так же травмированных 4 игрока Швед,Лопатин,Пьер и Брайс.
