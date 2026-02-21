Сергей Козин о разгроме от «Енисея»: «Можно уступить, но не так безвольно. Не выполнили установки на матч»

Сергей Козин раскритиковал «Пари НН» после поражения в Красноярске.

Нижегородцы крупно уступили «Енисею» в гостях – 77:106.

«Сегодня они действовали с большей энергией и заслуженно выиграли. Мы позволили сопернику набрать 106 очков, и я сказал команде, что можно уступить «Енисею», но не так безвольно. Такой уровень самоотдачи нас не устраивает.

Мы не выполнили установки на матч: не справились с игрой Тасича спиной к кольцу и дали слишком много свободы Сонько на периметре. Допустили большое количество ошибок и промахов, за что соперник нас закономерно наказал. К сожалению, ответить тем же мы не смогли – на сегодняшний день мы не готовы оказывать «Енисею» должное сопротивление», – признался главный тренер Сергей Козин .