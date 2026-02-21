  • Спортс
Йовица Арсич об игре с «Пари НН»: «В этом сезоне у нас еще не было матчей с 30 результативными передачами»

Йовица Арсич порадовался движению мяча у «Енисея».

«Енисей» крупно обыграл «Пари НН» на своей площадке (106:77), установив рекорд сезона для команды по очкам.

«Сегодня мы проделали хорошую работу. Нам удалось уверенно сыграть на подборах. Не могу сказать, что полностью доволен действиями в защите, но в целом остался удовлетворен.

В этом сезоне у нас ещё не было матчей с 30 результативными передачами. Сегодня команда хорошо двигала мяч, и когда это получается, логично, что у игроков идет бросок. Мы продолжим работать над оборонительными действиями, чтобы поводов для радости становилось ещё больше», – заявил главный тренер красноярцев Йовица Арсич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Енисея»
