«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
Тайлер Колек будет поддерживать форму в G-лиге.
В свой второй сезон в НБА 24-летний разыгрывающий «Никс» Тайлер Колек набирает 4,9 очка, 2,9 передачи и 1,9 подбора за 13,2 минуты на площадке в среднем. Колек отыграл 48 матчей.
Защитник не получил игрового времени в последней встрече команды с «Детройтом», а теперь был отправлен в лигу развития.
Колек еще не выступал в матчах G-лиги в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NY Knicks PR
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А можно туда ещё Брауна отправить, может разовьется как тренер.
Очень странное решение!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем