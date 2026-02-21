«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития

Тайлер Колек будет поддерживать форму в G-лиге.

В свой второй сезон в НБА 24-летний разыгрывающий «Никс» Тайлер Колек набирает 4,9 очка, 2,9 передачи и 1,9 подбора за 13,2 минуты на площадке в среднем. Колек отыграл 48 матчей.

Защитник не получил игрового времени в последней встрече команды с «Детройтом », а теперь был отправлен в лигу развития.

Колек еще не выступал в матчах G-лиги в этом сезоне.