Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
«Хапоэль» выкупит у «Зенита» Ливая Рэндолфа.
«Зенит» может расстаться с защитником Ливаем Рэндолфом. По сообщению израильского репортера Томера Гивати, баскетболист запросил у клуба обмен после увольнения главного тренера Александера Секулича.
Рэндолф близок к соглашению с «Хапоэлем Тель-Авив» и вернется в Евролигу, где уже выступал с «Маккаби».
Рэндолф набирает 14,4 очка, 2,7 подбора и 2,1 передачи за 26,2 минуты в среднем в этом сезоне Единой лиги ВТБ, являясь 3-м лучшим «скорером» «Зенита» и 2-м лучшим снайпером (48,7% из-за дуги).
Защитник заработает 500 тысяч долларов за остаток сезона в «Хапоэле». «Зенит» получит компенсацию.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Israel Hayom
а зачем это Зениту?
Компенсацию получит Зенит. Ещё и Вольхин с Земским в аренде. Не команда, а машина по зарабатыванию денег, хе-хе
Ливай, Рэндольф
