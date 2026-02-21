3

Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)

«Хапоэль» выкупит у «Зенита» Ливая Рэндолфа.

«Зенит» может расстаться с защитником Ливаем Рэндолфом. По сообщению израильского репортера Томера Гивати, баскетболист запросил у клуба обмен после увольнения главного тренера Александера Секулича.

Рэндолф близок к соглашению с «Хапоэлем Тель-Авив» и вернется в Евролигу, где уже выступал с «Маккаби».

Рэндолф набирает 14,4 очка, 2,7 подбора и 2,1 передачи за 26,2 минуты в среднем в этом сезоне Единой лиги ВТБ, являясь 3-м лучшим «скорером» «Зенита» и 2-м лучшим снайпером (48,7% из-за дуги).

Защитник заработает 500 тысяч долларов за остаток сезона в «Хапоэле». «Зенит» получит компенсацию.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Israel Hayom
Ливай Рэндолф
возможные переходы
logoЗенит
logoХапоэль Тель-Авив
Александер Секулич
logoЕвролига
logoЕдиная лига ВТБ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Компенсацию получит Зенит. Ещё и Вольхин с Земским в аренде. Не команда, а машина по зарабатыванию денег, хе-хе
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хапоэль Тель-Авив» провел предварительные переговоры с Майком Джеймсом
19 февраля, 16:02
«Хапоэль Тель-Авив» близок к соглашению с Кесслером Эдвардсом
18 февраля, 09:50
«Панатинаикос» предложил Найджелу Хэйс-Дэвису контракт на 2,5 года с общей суммой выплат 12,2 млн евро
11 февраля, 20:13
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем