Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)

«Хапоэль» выкупит у «Зенита» Ливая Рэндолфа.

«Зенит» может расстаться с защитником Ливаем Рэндолфом. По сообщению израильского репортера Томера Гивати, баскетболист запросил у клуба обмен после увольнения главного тренера Александера Секулича .

Рэндолф близок к соглашению с «Хапоэлем Тель-Авив » и вернется в Евролигу, где уже выступал с «Маккаби».

Рэндолф набирает 14,4 очка, 2,7 подбора и 2,1 передачи за 26,2 минуты в среднем в этом сезоне Единой лиги ВТБ, являясь 3-м лучшим «скорером» «Зенита » и 2-м лучшим снайпером (48,7% из-за дуги).

Защитник заработает 500 тысяч долларов за остаток сезона в «Хапоэле». «Зенит» получит компенсацию.