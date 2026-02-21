Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»

Лука Дончич провел первый матч с Люком Кеннардом.

Защитник Люк Кеннард перешел в «Лейкерс » перед дедлайном и отыграл уже 5 матчей за клуб. Разыгрывающий Лука Дончич впервые вышел на паркет с новым партнером. Кеннард набрал 9 очков в победной игре с «Клипперс », реализовав 1 из 3 бросков из-за дуги.

«Его присутствие определенно дает мне новые возможности. Но он, кажется, забросил только одну «трешку», нам определенно надо поработать над взаимодействием.

Но я чувствую, что он открывает для меня пространство», – поделился Дончич .