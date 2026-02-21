Кубок Греции. Финал. «Панатинаикос» обыграл «Олимпиакос» второй год подряд

Сегодня прошел финал Кубка Греции.

«Олимпиакос» уступил «Панатинаикосу» в финале. «Пао» одержал победу 2-й год подряд, и взял 22-й кубок в своей истории.

Кубок Греции

Финал

Олимпиакос – Панатинаикос – 68:79 (17:17, 12:28, 22:24, 17:10)

ОЛИМПИАКОС : Везенков (16), Джонс (12), Фурнье (12), Уолкап (11)

ПАНАТИНАИКОС : Хэйс-Дэвис (15), Рогавопулос (14), Грант (11), Митоглу (11)

21 февраля . 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.