Кубок Греции. Финал. «Панатинаикос» обыграл «Олимпиакос» второй год подряд
Сегодня прошел финал Кубка Греции.
«Олимпиакос» уступил «Панатинаикосу» в финале. «Пао» одержал победу 2-й год подряд, и взял 22-й кубок в своей истории.
Финал
Олимпиакос – Панатинаикос – 68:79 (17:17, 12:28, 22:24, 17:10)
ОЛИМПИАКОС: Везенков (16), Джонс (12), Фурнье (12), Уолкап (11)
ПАНАТИНАИКОС: Хэйс-Дэвис (15), Рогавопулос (14), Грант (11), Митоглу (11)
21 февраля. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
