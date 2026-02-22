Кубок Корача. Финал. 29 очков Нворы помогли «Црвене Звезде» справиться с «Мегой» и взять трофей в 6-й раз подряд
Сегодня прошел финальный матч Кубка Корача.
«Црвена Звезда» обыграла «Мегу» в финале Кубка. Это 6-я победа клуба подряд и 12-я в истории организации.
Кубок Корача
Ниш
Финал
Црвена Звезда – Мега – 106:84 (35:25, 30:25, 16:20, 25:14)
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Нвора (29 + 6 подборов), Добрич (21), Батлер (11), Миленович (10), Изунду (10 + 11 подборов), Плавшич (10 + 6 подборов)
МЕГА: Суиго (23 + 8 подборов), Маркович (17 + 7 подборов), Крофлич (15 + 6 подборов)
21 февраля. 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем