0

Кубок Корача. Финал. 29 очков Нворы помогли «Црвене Звезде» справиться с «Мегой» и взять трофей в 6-й раз подряд

Сегодня прошел финальный матч Кубка Корача.

«Црвена Звезда» обыграла «Мегу» в финале Кубка. Это 6-я победа клуба подряд и 12-я в истории организации.

Кубок Корача

Ниш

Финал

Црвена Звезда – Мега – 106:84 (35:25, 30:25, 16:20, 25:14)

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Нвора (29 + 6 подборов), Добрич (21), Батлер (11), Миленович (10), Изунду (10 + 11 подборов), Плавшич (10 + 6 подборов)

МЕГА: Суиго (23 + 8 подборов), Маркович (17 + 7 подборов), Крофлич (15 + 6 подборов)

21 февраля. 22.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
