Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»

Крис Уэббер поделился впечатлениями от игры «Нью-Йорка».

«Никс» сменили главного тренера Тома Тибодо на Майка Брауна после выхода в финал Востока в прошлом сезоне. Клуб намерен выйти в финал и побороться за титул в этом году.

«У меня были высокие ожидания от «Никс», когда они пригласили нового тренера. Мне показалось, что Тибодо проделал отличную работу. У меня нет никаких фактов, но я подумал, что, возможно, его голос потерял свой вес в раздевалке. Такое случается через 4-6 лет, если команда не добивается определенного уровня.

Так что у меня были позитивные ожидания просто из-за притока новой энергии. Но теперь мне кажется, что вместе с персоной плана Тибодо, его характером из команды частично ушли и ее стойкость и жесткость.

Раньше они проигрывали, но не так, опуская руки. Сдаваясь в защите, не возвращаясь на свою половину.

Но «Пистонс» хороши, так что на месте фанатов я не стал бы мерить сезон по ним. Нужно смотреть на игру в целом. Становится ли она лучше.

«Никс» нужно было перестроиться на более высокий темп, но необходимо было и сохранять прежнюю защитную интенсивность», – рассудил член Зала славы Крис Уэббер .