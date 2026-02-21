4

Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»

Крис Уэббер поделился впечатлениями от игры «Нью-Йорка».

«Никс» сменили главного тренера Тома Тибодо на Майка Брауна после выхода в финал Востока в прошлом сезоне. Клуб намерен выйти в финал и побороться за титул в этом году.

«У меня были высокие ожидания от «Никс», когда они пригласили нового тренера. Мне показалось, что Тибодо проделал отличную работу. У меня нет никаких фактов, но я подумал, что, возможно, его голос потерял свой вес в раздевалке. Такое случается через 4-6 лет, если команда не добивается определенного уровня.

Так что у меня были позитивные ожидания просто из-за притока новой энергии. Но теперь мне кажется, что вместе с персоной плана Тибодо, его характером из команды частично ушли и ее стойкость и жесткость. 

Раньше они проигрывали, но не так, опуская руки. Сдаваясь в защите, не возвращаясь на свою половину.

Но «Пистонс» хороши, так что на месте фанатов я не стал бы мерить сезон по ним. Нужно смотреть на игру в целом. Становится ли она лучше.

«Никс» нужно было перестроиться на более высокий темп, но необходимо было и сохранять прежнюю защитную интенсивность», – рассудил член Зала славы Крис Уэббер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoМайк Браун
logoКрис Уэббер
logoНью-Йорк
logoТом Тибодо
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Браун это вообще не тренер, быть помощником его потолок.
Ответ Anderdogonly
Браун это вообще не тренер, быть помощником его потолок.
Дважды тренер года)
Скучаю по Тому , гонял зажратых миллионеров ,правильно делал , а сейчас тренер - братик. Не катит …
Странно, что Брауну дали шанс.
Мемас про атаку Кавс был зачётный...
- Тренер, это я
- нет, это Андерсон Варьежао...
огонь. Сейчас уже не найти это художество
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нужно быстро понять его возможности до плей-офф». Майк Браун даст Джереми Сохану шанс за счет минут Мохамеда Диавары
19 февраля, 09:46
О Джи Ануноби пропустил четвертый матч подряд из-за проблемы с ногтем на правой ноге
12 февраля, 13:15
Майк Браун о поражении от «Индианы»: «Если сближаешься, надо делать это до конца, их парни должны были чувствовать контакт с нашей защитой»
11 февраля, 10:40
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем