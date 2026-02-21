Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
Чарльз Баркли высоко оценивает переход Джеймса Хардена в «Кливленд».
«Кавальерс» поменяли разыгрывающего Дариуса Гарлэнда на Джеймса Хардена перед дедлайном. Харден провел 5 матчей за новую команду, все они стали победными.
«Очень заинтригован Востоком. С Джеймсом Харденом. Меняю свой выбор. Говорил, что «Никс» выйдут в финал от конференции. Теперь думаю, что «Кавальерс» станут финалистами», – заявил Баркли в эфире Inside the NBA.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
хахаха плэй офф харден и предсказание баркли, бедные фаны кливленда
Плей-офф Таунс тоже не особо внушает доверия
Детройт, короче
Хана Кливленду...
фаны Никс выдохнули
