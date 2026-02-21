8

Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»

Чарльз Баркли высоко оценивает переход Джеймса Хардена в «Кливленд».

«Кавальерс» поменяли разыгрывающего Дариуса Гарлэнда на Джеймса Хардена перед дедлайном. Харден провел 5 матчей за новую команду, все они стали победными.

«Очень заинтригован Востоком. С Джеймсом Харденом. Меняю свой выбор. Говорил, что «Никс» выйдут в финал от конференции. Теперь думаю, что «Кавальерс» станут финалистами», – заявил Баркли в эфире Inside the NBA.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНью-Йорк
logoКливленд
logoЧарльз Баркли
logoНБА
logoДжеймс Харден
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
хахаха плэй офф харден и предсказание баркли, бедные фаны кливленда
Ответ RayAllen20
хахаха плэй офф харден и предсказание баркли, бедные фаны кливленда
Плей-офф Таунс тоже не особо внушает доверия
Ответ RayAllen20
хахаха плэй офф харден и предсказание баркли, бедные фаны кливленда
Плей-офф Таунс тоже не особо внушает доверия
Детройт, короче
Хана Кливленду...
фаны Никс выдохнули
