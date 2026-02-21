Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
В НБА прошли две трети регулярного сезона. Официальный сайт лиги выложил рейтинг лучших молодых игроков с драфта-2024, которые проводят второй год в турнире.
«Мне кажется, что нас недооценивают. Перед драфтом критически оценивали наше будущее. Если посмотреть, вышло много хороших игроков. Возможно, среди нас еще не появилось звезд, но мы явно будем в ростерах команд», – заявил Джейлен Уэллс.
«Следующие два драфта нас затмевают. Но наш набор не так уж плох. Стараюсь внести свой вклад. Многим парням не удалось выйти на свой уровень, но потенциала у нас много», – заключил Стефон Касл.
Рейтинг игроков с драфта-2024:
Стефон Касл («Сан-Антонио», место в конце прошлого года – 1, драфт: 4);
Донован Клинган («Портленд», 10, драфт: 7);
Алекс Сарр («Вашингтон», 3, драфт: 2);
Эджей Митчелл («Оклахома», драфт:38);
Матас Бузелис («Чикаго», драфт:11);
Кишон Джордж («Вашингтон», драфт:24);
Айзейя Коллиер («Юта», 8, драфт: 29);
Келел Уэйр («Майами», 4, драфт: 15);
Рид Шеппард («Хьюстон», драфт:3);
Джейлон Тайсон («Кливленд», драфт:20).
Выбыли из Топ-10:
Заккари Рисаше («Атланта», 2, драфт: 1);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 5, драфт: 39);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 6, драфт: 21);
Зак Иди («Мемфис», 7, драфт: 9);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 9, драфт: 14);
Кайл Филиповски («Юта», 10, драфт: 32).