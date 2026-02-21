Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com

Официальный сайт НБА выложил рейтинг лучших c драфта-2024.

В НБА прошли две трети регулярного сезона. Официальный сайт лиги выложил рейтинг лучших молодых игроков с драфта-2024, которые проводят второй год в турнире.

«Мне кажется, что нас недооценивают. Перед драфтом критически оценивали наше будущее. Если посмотреть, вышло много хороших игроков. Возможно, среди нас еще не появилось звезд, но мы явно будем в ростерах команд», – заявил Джейлен Уэллс.

«Следующие два драфта нас затмевают. Но наш набор не так уж плох. Стараюсь внести свой вклад. Многим парням не удалось выйти на свой уровень, но потенциала у нас много», – заключил Стефон Касл.

Рейтинг игроков с драфта-2024:

Выбыли из Топ-10: