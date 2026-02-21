7

Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com

Официальный сайт НБА выложил рейтинг лучших c драфта-2024.

В НБА прошли две трети регулярного сезона. Официальный сайт лиги выложил рейтинг лучших молодых игроков с драфта-2024, которые проводят второй год в турнире.

«Мне кажется, что нас недооценивают. Перед драфтом критически оценивали наше будущее. Если посмотреть, вышло много хороших игроков. Возможно, среди нас еще не появилось звезд, но мы явно будем в ростерах команд», – заявил Джейлен Уэллс.

«Следующие два драфта нас затмевают. Но наш набор не так уж плох. Стараюсь внести свой вклад. Многим парням не удалось выйти на свой уровень, но потенциала у нас много», – заключил Стефон Касл.

Рейтинг игроков с драфта-2024:

  1. Стефон КаслСан-Антонио», место в конце прошлого года – 1, драфт: 4);

  2. Донован КлинганПортленд», 10, драфт: 7);

  3. Алекс Сарр («Вашингтон», 3, драфт: 2);

  4. Эджей Митчелл («Оклахома», драфт:38);

  5. Матас Бузелис («Чикаго», драфт:11);

  6. Кишон Джордж («Вашингтон», драфт:24);

  7. Айзейя Коллиер («Юта», 8, драфт: 29);

  8. Келел УэйрМайами», 4, драфт: 15);

  9. Рид Шеппард («Хьюстон», драфт:3);

  10. Джейлон Тайсон («Кливленд», драфт:20).

Выбыли из Топ-10:

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Нормальный драфт. Да, всего одна будущая звезда Касл (хотя может и Сарр ещё удивит), но зато вполне глубокий, хватает интересных ролевиков.
Ответ inqvizitor
Нормальный драфт. Да, всего одна будущая звезда Касл (хотя может и Сарр ещё удивит), но зато вполне глубокий, хватает интересных ролевиков.
Бузелис может, если сменит тренера, а лучше (для него) - организацию.
Джейлон Тайсон имба! Перспективы в ПО сложно оценивать, но в регулярке выглядит как крепкий 3 номер с одним из лучших процентов во всей лиге из-за дуги.
Драфт хороших ролевиков, как и ожидалось.
