Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
Тайрон Лю поделился настроем «Клипперс».
На неделе в интервью Кавай Ленард заявил, что сезон «Клипперс» закончен. Главный тренер Тайрон Лю прокомментировал эти слова и обозначил общий настрой команды.
«Мы играем на победу. Не так важно, кто на паркете. Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем стараться победить. Другой мотивации нет.
Когда Ленард пришел в клуб, тут были Пол Джордж, Ивица Зубац, Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук. Теперь у нас более молодая команда, придется действовать по-другому. Справляться лучше.
Все равно чувствую уверенность. В наших игроках, тренерах, атмосфере, культуре организации.
Мы играем на победу. Такой у нас настрой в каждом матче. Выйдем в плей-офф, а там будет видно», – заключил Лю.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Минимум: закончить чемпионат с положительной разницей побед, чтобы стать первыми, кто выбрался с исторической ыигри вроде 6-22. Это очень даже реально, учитывая календарь, форму Кавая и вообще команды + Гарлэндрано или поздно сыграет.
Роскошный максимум это 6-е место, но после поражения от Лейкерс на велики совсем шансы. Букмекеры еще принимают ставки на победу Клипперс в Тихоокеанском дивизионе (кэф 35), но в это веры нет.
А вот средний успешный план окончания регулярки, это обойти ГСВ и Портленд, и начать плей-инн не с 9 места. Это очень даже реально, для меня Клипперс даже фаворит в этой тройке с точки зрения места с регулярке. Опять же, объяснение простое — календарь лучше, да и будто сыгранность тоже (хотя Гарлэнд когда придёт — посмотрим)