Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»

Тайрон Лю поделился настроем «Клипперс».

На неделе в интервью Кавай Ленард заявил , что сезон «Клипперс » закончен. Главный тренер Тайрон Лю прокомментировал эти слова и обозначил общий настрой команды.

«Мы играем на победу. Не так важно, кто на паркете. Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем стараться победить. Другой мотивации нет.

Когда Ленард пришел в клуб, тут были Пол Джордж, Ивица Зубац, Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук. Теперь у нас более молодая команда, придется действовать по-другому. Справляться лучше.

Все равно чувствую уверенность. В наших игроках, тренерах, атмосфере, культуре организации.

Мы играем на победу. Такой у нас настрой в каждом матче. Выйдем в плей-офф, а там будет видно», – заключил Лю.