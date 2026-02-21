6

Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»

Тайрон Лю поделился настроем «Клипперс».

На неделе в интервью Кавай Ленард заявил, что сезон «Клипперс» закончен. Главный тренер Тайрон Лю прокомментировал эти слова и обозначил общий настрой команды.

«Мы играем на победу. Не так важно, кто на паркете. Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем стараться победить. Другой мотивации нет.

Когда Ленард пришел в клуб, тут были Пол Джордж, Ивица Зубац, Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук. Теперь у нас более молодая команда, придется действовать по-другому. Справляться лучше.

Все равно чувствую уверенность. В наших игроках, тренерах, атмосфере, культуре организации.

Мы играем на победу. Такой у нас настрой в каждом матче. Выйдем в плей-офф, а там будет видно», – заключил Лю.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Идея против танкинга - отдавать каждый сезон свой пик рандомной команде! Смотрите как паруса борются, даже в шторм, потому что их пик у оклы!
Можно как в меме про базовый минимум и роскошный максимум.
Минимум: закончить чемпионат с положительной разницей побед, чтобы стать первыми, кто выбрался с исторической ыигри вроде 6-22. Это очень даже реально, учитывая календарь, форму Кавая и вообще команды + Гарлэндрано или поздно сыграет.
Роскошный максимум это 6-е место, но после поражения от Лейкерс на велики совсем шансы. Букмекеры еще принимают ставки на победу Клипперс в Тихоокеанском дивизионе (кэф 35), но в это веры нет.
А вот средний успешный план окончания регулярки, это обойти ГСВ и Портленд, и начать плей-инн не с 9 места. Это очень даже реально, для меня Клипперс даже фаворит в этой тройке с точки зрения места с регулярке. Опять же, объяснение простое — календарь лучше, да и будто сыгранность тоже (хотя Гарлэнд когда придёт — посмотрим)
Ответ Алекс Баландин
В принципе ЛАК может спокойно занять и 7 место на Западе, для этого всего лишь надо попасть в зону плей-инн, а именно 8-е место и в стыковках победить команду которая займёт 7 место, а это скорее всего будет Финикс, а далее плей-офф, где даже 2-я команда на Западе сейчас это САС может проиграть серию, конечно же при условии, что всё игроки ЛАК будут здоровы.
Ответ Марат Мирдиянов
Плей-офф вообще все круто может поменять. Индиана прошлого года показатель. Плей-инн будет очень интересным. С тем, кто будет на 7 месте, с ним точно можно будет играть.
Если готовы играть кем угодно, выпускайте Балмера на паркет.
Ответ Igbin
Ну Балмер не Ротенберг все ж (и Слава Богу)
