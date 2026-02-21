«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
Браун присоединился к «Кэвс», Миллер покинул команду.
Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Кливленд» и защитник Дариус Браун (26 лет, 188 см) договорились о двустороннем контракте.
Браун занимает второе место в G-лиге по передачам (9,6), набирая в среднем 12,5 очка с 40% реализацией из-за дуги и совершая 2,2 перехвата за «Кливленд Чардж».
Чтобы подписать Брауна, «Кэвс» отчислили форварда Эмануэла Миллера (25 лет, 196 см).
В текущем сезоне G-лиги Миллер имел показатели в 18 очков (54,3% с игры), 6,3 подбора и 2,1 передачи.
Ещё буквально вчера Charge подписали Виктора Оладипо, который провел 12 сезонов в НБА и поиграл в Китае. Там конечно есть вопросы по состоянию здоровья, особенно в свете его серьёзных травм в прошлом (разрыв ахилла, четырехглавая мышца бедра, колени), но это цепкий защитник с броском и богатым опытом выступления в ПО НБА. Кроме того в составе второй команды из Огайо числится и Киллиан Хэйс - пойнт гард и седьмой номер драфта 20-го года поигравший в главной баскетбольной лиге мира за команду Детройт Пистонс в течении 4-ёх сезонов, затем принимавший участие в 6 играх за Бруклин Нетс. В Сleveland Сharge в этом году провел в составе команды 19 игр (18 в старте), набирая в среднем 22,4 с игры, делая 4,1 подбора, 8,5 передач, 1,7 перехвата за 33 минуты игрового времени.
