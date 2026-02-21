«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера

Браун присоединился к «Кэвс», Миллер покинул команду.

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Кливленд» и защитник Дариус Браун (26 лет, 188 см) договорились о двустороннем контракте.

Браун занимает второе место в G-лиге по передачам (9,6), набирая в среднем 12,5 очка с 40% реализацией из-за дуги и совершая 2,2 перехвата за «Кливленд Чардж».

Чтобы подписать Брауна, «Кэвс» отчислили форварда Эмануэла Миллера (25 лет, 196 см).

В текущем сезоне G-лиги Миллер имел показатели в 18 очков (54,3% с игры), 6,3 подбора и 2,1 передачи.