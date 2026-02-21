Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»

Ян наконец встретился с Йокичем.

До Матча всех звезд новичок «Портленда » Ян Хансэнь рассказал, что мечтает о встрече с суперзвездой «Денвера » Николой Йокичем , и отдельно отметил, что «хочет его поцеловать».

Перед сегодняшним матчем центровые наконец встретились и тепло пообщались.

«Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил», – сказал китаец после ухода Йокича.

После игры, которая закончилась разгромом «Блэйзерс», Ян поведал детали разговора.

«Сказал: «Я на самом деле не хотел тебя целовать. В Китае это знак уважения». Он сказал мне: «Не нервничай постоянно. Ты отличный игрок, просто выходи и играй. Продолжай усердно работать», – передал слова серба Ян.