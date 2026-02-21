  • Спортс
9

Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»

Ян наконец встретился с Йокичем.

До Матча всех звезд новичок «Портленда» Ян Хансэнь рассказал, что мечтает о встрече с суперзвездой «Денвера» Николой Йокичем, и отдельно отметил, что «хочет его поцеловать».

Перед сегодняшним матчем центровые наконец встретились и тепло пообщались.

«Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил», – сказал китаец после ухода Йокича.

После игры, которая закончилась разгромом «Блэйзерс», Ян поведал детали разговора.

«Сказал: «Я на самом деле не хотел тебя целовать. В Китае это знак уважения». Он сказал мне: «Не нервничай постоянно. Ты отличный игрок, просто выходи и играй. Продолжай усердно работать», – передал слова серба Ян.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Портленда»
Ну какие они милые)))
В первый раз не всегда получается
Не понимаю, как за полгода жизни в англоязычной полностью среде он до сих пор не выучил язык даже на простейшем разговорном уровне, странно
Ответ Владислав Поляков
Не понимаю, как за полгода жизни в англоязычной полностью среде он до сих пор не выучил язык даже на простейшем разговорном уровне, странно
Затворник скорее всего, только со своими общается
в смысле знак уважения? хотеть поцеловать и в итоге не поцеловать?
«В Китае это знак уважения»

Короче, в Китае "no homo" - по умолчанию.
Слова мудрости от Николы
Большой человек во всех смыслах
и не в склад и не в лад поцелуй корову в зад
Рекомендуем