Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
Ян наконец встретился с Йокичем.
До Матча всех звезд новичок «Портленда» Ян Хансэнь рассказал, что мечтает о встрече с суперзвездой «Денвера» Николой Йокичем, и отдельно отметил, что «хочет его поцеловать».
Перед сегодняшним матчем центровые наконец встретились и тепло пообщались.
«Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил», – сказал китаец после ухода Йокича.
После игры, которая закончилась разгромом «Блэйзерс», Ян поведал детали разговора.
«Сказал: «Я на самом деле не хотел тебя целовать. В Китае это знак уважения». Он сказал мне: «Не нервничай постоянно. Ты отличный игрок, просто выходи и играй. Продолжай усердно работать», – передал слова серба Ян.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Портленда»
Короче, в Китае "no homo" - по умолчанию.
Большой человек во всех смыслах