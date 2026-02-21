  • Спортс
  • «Денвер» разгромил «Портленд» с разницей «+54», установив новый рекорд клуба по очкам на выезде (157)
«Денвер» разгромил «Портленд» с разницей «+54», установив новый рекорд клуба по очкам на выезде (157)

«Наггетс» обновили свой рекорд по очкам в гостевом матче.

Сегодня «Денвер» разгромил «Портленд» со счетом 157:103, установив рекорд результативности на выезде в истории клуба и показав лучший результат лиги в текущем сезоне.

Самым результативным игроком матча стал центровой Никола Йокич, набравший 32 очка (10 из 15 с игры), а также 9 подборов и 7 передач за 29 минут. Защитник Джамал Мюррэй добавил 25 очков.

Предыдущим лучшим результатом «Наггетс» в гостевой игре были 154 очка, набранные против «Сан-Антонио» в 1984 году.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Associated Press
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
что это было?
Ответ felix_r
что это было?
подарок на др Николаю)
Портленд темповая команда, решили они, а Йокич не любит носиться. Думали они...
Ответ pikachy88888888
Портленд темповая команда, решили они, а Йокич не любит носиться. Думали они...
Спрааедливости ради Денвер проигрывал ПТБ в этом сезоне
