«Денвер» разгромил «Портленд» с разницей «+54», установив новый рекорд клуба по очкам на выезде (157)
«Наггетс» обновили свой рекорд по очкам в гостевом матче.
Сегодня «Денвер» разгромил «Портленд» со счетом 157:103, установив рекорд результативности на выезде в истории клуба и показав лучший результат лиги в текущем сезоне.
Самым результативным игроком матча стал центровой Никола Йокич, набравший 32 очка (10 из 15 с игры), а также 9 подборов и 7 передач за 29 минут. Защитник Джамал Мюррэй добавил 25 очков.
Предыдущим лучшим результатом «Наггетс» в гостевой игре были 154 очка, набранные против «Сан-Антонио» в 1984 году.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Associated Press
5 комментариев
что это было?
подарок на др Николаю)
Портленд темповая команда, решили они, а Йокич не любит носиться. Думали они...
Спрааедливости ради Денвер проигрывал ПТБ в этом сезоне
