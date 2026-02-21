«Денвер» разгромил «Портленд» с разницей «+54», установив новый рекорд клуба по очкам на выезде (157)

«Наггетс» обновили свой рекорд по очкам в гостевом матче.

Сегодня «Денвер » разгромил «Портленд » со счетом 157:103, установив рекорд результативности на выезде в истории клуба и показав лучший результат лиги в текущем сезоне.

Самым результативным игроком матча стал центровой Никола Йокич , набравший 32 очка (10 из 15 с игры), а также 9 подборов и 7 передач за 29 минут. Защитник Джамал Мюррэй добавил 25 очков.

Предыдущим лучшим результатом «Наггетс» в гостевой игре были 154 очка, набранные против «Сан-Антонио» в 1984 году.