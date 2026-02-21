Видео
Джон Коллинз ударился головой при приземлении, получив кровотечение

Коллинз неудачно приземлился, повредив голову.

В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» форвард «Клипперс» Джон Коллинз ударился головой об пол при приземлении.

У игрока началось кровотечение, и он покинул площадку до конца матча, не пробив положенные ему штрафные броски.

После игры Коллинз сообщил, что ему наложили швы, и он чувствует себя нормально. За 16 минут на паркете форвард успел набрать 12 очков. 

«Клипперс» проиграли «Лейкерс» – 122:125.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джои Линна в соцсети X
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье Джону! Очень неприятный эпизод
в этом моменте Хэйсу дали фол...
до этого был момент, когда Кеннард даже не коснулся Кавая, но дали энд1...
а после игры Лю что-то еще про свистки говорил
"Получив кровотечение". Конгениально, Киса!

Но можно и лучше: "Сугубо получив кровотечение".
Как то у него постоянно с падениями плохо.
Получил он рассечение,начните уже писать грамотно.
Рекомендуем