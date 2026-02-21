Джон Коллинз ударился головой при приземлении, получив кровотечение
Коллинз неудачно приземлился, повредив голову.
В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» форвард «Клипперс» Джон Коллинз ударился головой об пол при приземлении.
У игрока началось кровотечение, и он покинул площадку до конца матча, не пробив положенные ему штрафные броски.
После игры Коллинз сообщил, что ему наложили швы, и он чувствует себя нормально. За 16 минут на паркете форвард успел набрать 12 очков.
«Клипперс» проиграли «Лейкерс» – 122:125.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
до этого был момент, когда Кеннард даже не коснулся Кавая, но дали энд1...
а после игры Лю что-то еще про свистки говорил
Но можно и лучше: "Сугубо получив кровотечение".