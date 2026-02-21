Джон Коллинз ударился головой при приземлении, получив кровотечение

Коллинз неудачно приземлился, повредив голову.

В одном из эпизодов матча против «Лейкерс » форвард «Клипперс » Джон Коллинз ударился головой об пол при приземлении.

У игрока началось кровотечение, и он покинул площадку до конца матча, не пробив положенные ему штрафные броски.

После игры Коллинз сообщил, что ему наложили швы, и он чувствует себя нормально. За 16 минут на паркете форвард успел набрать 12 очков.

«Клипперс» проиграли «Лейкерс» – 122:125.