Энтони Эдвардс: «Увидел, что Кейд набрал 40, и подумал: «Черт, значит, и мне нужно 40»
Эдвардс: Увидел, что Кейд набрал 40, и подумал: «Черт, значит, и мне нужно 40».
Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс заранее знал, что отлично выступит в матче против «Далласа».
«Я проснулся сегодня и понял, что наберу 40. Увидел, что Кейд [Каннингем] набрал 40, и подумал: «Черт, значит, и мне нужно 40», – сказал Эдвардс.
В победном матче против «Мэверикс» (122:111) Эдвардс принес своей команде 40 очков, реализовав 16 из 30 бросков с игры, 5 из 13 трехочковых и 3 из 4 штрафных.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Миннесоты»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ант конечно смешной. Где и как Кейд набрал 42 и он)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем