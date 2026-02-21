Энтони Эдвардс: «Увидел, что Кейд набрал 40, и подумал: «Черт, значит, и мне нужно 40»

Эдвардс: Увидел, что Кейд набрал 40, и подумал: «Черт, значит, и мне нужно 40».

Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс заранее знал, что отлично выступит в матче против «Далласа».

«Я проснулся сегодня и понял, что наберу 40. Увидел, что Кейд [Каннингем] набрал 40, и подумал: «Черт, значит, и мне нужно 40», – сказал Эдвардс.

В победном матче против «Мэверикс» (122:111) Эдвардс принес своей команде 40 очков, реализовав 16 из 30 бросков с игры, 5 из 13 трехочковых и 3 из 4 штрафных.