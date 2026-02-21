Кевин Дюрэнт о рекламе крема для кожи: «Мне заплатили 2 миллиона за 2 часа работы»

Дюрэнт о рекламе крема для кожи: Мне заплатили 2 миллиона за 2 часа работы.

В 2021 году в соцсетях завирусился снимок ног Кевина Дюрэнта с очень сухой кожей.

Недавно Дюрэнт высмеял то фото, снявшись в рекламе косметики по уходу за кожей CeraVe и поведал, какую сумму он получил за это.

«Мне заплатили 2 миллиона за 2 часа работы. Что я им скажу – нет?», – произнес Дюрэнт.