7

Кевин Дюрэнт о рекламе крема для кожи: «Мне заплатили 2 миллиона за 2 часа работы»

Дюрэнт о рекламе крема для кожи: Мне заплатили 2 миллиона за 2 часа работы.

В 2021 году в соцсетях завирусился снимок ног Кевина Дюрэнта с очень сухой кожей.

Недавно Дюрэнт высмеял то фото, снявшись в рекламе косметики по уходу за кожей CeraVe и поведал, какую сумму он получил за это.

«Мне заплатили 2 миллиона за 2 часа работы. Что я им скажу – нет?», – произнес Дюрэнт.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Courtside Buzz в соцсети X
Квадры у Дюры мощные
офигенная реклама
Ответ Друг Джордана
офигенная реклама
В общем у них ушло 2 часа на плывущую по лапам Иннокентия камеру.
Ну, в данной случае всё правильно сказал. Мало кто откажется.
Заплатили не за работу, а за ассоциацию их товара с известным именем.
Ответ Олег910
Заплатили не за работу, а за ассоциацию их товара с известным именем.
Станислав Саламыч, Вы?
Выдающийся результат. Но до деревьев Кавая Ленарда далеко.
