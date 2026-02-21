Тайрон Лю: «Лейкерс» провоцировали фолы всю игру. Эти ребята и так отличные игроки. В такой ситуации их практически невозможно остановить»

Лю высказался о матче с «Лейкерс», отметив провоцирование соперником фолов.

После проигрыша «Лейкерс » (122:125) главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю негодовал из-за стиля игры соперника.

«Они провоцировали фолы всю игру, мы сталкиваемся с этим каждый вечер. Эти ребята и так отличные игроки. В такой ситуации их практически невозможно остановить», – сказал Лю.

За весь матч «Лейкерс» получили право на 25 штрафных, в то время как «Клипперс » пробили 29.