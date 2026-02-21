  • Спортс
  • Тайрон Лю: «Лейкерс» провоцировали фолы всю игру. Эти ребята и так отличные игроки. В такой ситуации их практически невозможно остановить»
Тайрон Лю: «Лейкерс» провоцировали фолы всю игру. Эти ребята и так отличные игроки. В такой ситуации их практически невозможно остановить»

Лю высказался о матче с «Лейкерс», отметив провоцирование соперником фолов.

После проигрыша «Лейкерс» (122:125) главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю негодовал из-за стиля игры соперника.

«Они провоцировали фолы всю игру, мы сталкиваемся с этим каждый вечер. Эти ребята и так отличные игроки. В такой ситуации их практически невозможно остановить», – сказал Лю.

За весь матч «Лейкерс» получили право на 25 штрафных, в то время как «Клипперс» пробили 29.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Тайрона Лю
12 комментариев
Так Клипперс пробили больше штрафных. Показали бы Тайрону эту статистику, может он и не стал бы про штрафные говорить))
Ответ SL90
Так Клипперс пробили больше штрафных. Показали бы Тайрону эту статистику, может он и не стал бы про штрафные говорить))
Комментарий скрыт
Ответ Алекс Баландин
Комментарий скрыт
Очевидно, что Лю сказал: "всю игру".))
Хочет Редика подсидеть
