Тайрон Лю: «Лейкерс» провоцировали фолы всю игру. Эти ребята и так отличные игроки. В такой ситуации их практически невозможно остановить»
Лю высказался о матче с «Лейкерс», отметив провоцирование соперником фолов.
После проигрыша «Лейкерс» (122:125) главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю негодовал из-за стиля игры соперника.
«Они провоцировали фолы всю игру, мы сталкиваемся с этим каждый вечер. Эти ребята и так отличные игроки. В такой ситуации их практически невозможно остановить», – сказал Лю.
За весь матч «Лейкерс» получили право на 25 штрафных, в то время как «Клипперс» пробили 29.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так Клипперс пробили больше штрафных. Показали бы Тайрону эту статистику, может он и не стал бы про штрафные говорить))
Так Клипперс пробили больше штрафных. Показали бы Тайрону эту статистику, может он и не стал бы про штрафные говорить))
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Очевидно, что Лю сказал: "всю игру".))
Хочет Редика подсидеть
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем