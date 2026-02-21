Лука Дончич набрал 38 очков и 11 передач в победной игре с «Клипперс»
Дончич помог «Лейкерс» обыграть «Клипперс», набрав 38 очков.
Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич стал самым результативным игроком матча против «Клипперс», набрав 38 очков.
За 38 минут на паркете словенец реализовал 11 из 25 бросков с игры, 8 из 14 трехочковых и 8 из 11 штрафных, добавив к этому 6 подборов и 11 передач при 2 потерях, а также 3 перехвата и 1 блок-шот.
«Лейкерс» справились с «Клипперс» в лос-анджелесском дерби – 125:122.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
4 комментария
Это по очку в минуту не считая других полезных действий
Это конечно хорошо, но что-то надо придумать ДжейДжею… после перерыва постоянно проседают почему-то
Стата хорошая но ЛАЛ смотрятся очень блекло
