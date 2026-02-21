Видео
4

Лука Дончич набрал 38 очков и 11 передач в победной игре с «Клипперс»

Дончич помог «Лейкерс» обыграть «Клипперс», набрав 38 очков.

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич стал самым результативным игроком матча против «Клипперс», набрав 38 очков.

За 38 минут на паркете словенец реализовал 11 из 25 бросков с игры, 8 из 14 трехочковых и 8 из 11 штрафных, добавив к этому 6 подборов и 11 передач при 2 потерях, а также 3 перехвата и 1 блок-шот.

«Лейкерс» справились с «Клипперс» в лос-анджелесском дерби – 125:122.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoЛейкерс
logoКлипперс
logoЛука Дончич
logoБаскетбол - видео
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это по очку в минуту не считая других полезных действий
Это конечно хорошо, но что-то надо придумать ДжейДжею… после перерыва постоянно проседают почему-то
Стата хорошая но ЛАЛ смотрятся очень блекло
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» покажут статую Пэта Райли в воскресенье перед матчем с «Бостоном»
20 февраля, 19:10
«Она больше Остина Ривза». Лука Дончич поделился фотографией улова с перерыва на Матч всех звезд
20 февраля, 15:41Фото
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не способны защищаться даже против пенсионеров во дворе»
19 февраля, 19:01
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем