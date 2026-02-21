Лука Дончич набрал 38 очков и 11 передач в победной игре с «Клипперс»

Дончич помог «Лейкерс» обыграть «Клипперс», набрав 38 очков.

Звездный защитник «Лейкерс » Лука Дончич стал самым результативным игроком матча против «Клипперс », набрав 38 очков.

За 38 минут на паркете словенец реализовал 11 из 25 бросков с игры, 8 из 14 трехочковых и 8 из 11 штрафных, добавив к этому 6 подборов и 11 передач при 2 потерях, а также 3 перехвата и 1 блок-шот.

«Лейкерс» справились с «Клипперс» в лос-анджелесском дерби – 125:122.