Чарльз Баркли о Кавае Ленарде: «Никогда не видел игрока, который пропускает так много времени и возвращается на уровне топ-5 мира»

Баркли похвалил Ленарда.

Легенда НБА, а ныне телеведущий Чарльз Баркли отметил отличительную способность форварда «Клипперс» Кавая Ленарда к сохранению формы.

«Кавай Леонард, на мой взгляд, невероятен. Я никогда не видел баскетболиста, который пропускает так много времени и при этом вообще не теряет форму.

Большинству требуется время, чтобы восстановить былой уровень. Кавай же может пропустить год или 2 месяца и вернуться одним из пяти лучших игроков мира. Это просто невероятно», – сказал Баркли.

В текущем сезоне Ленард принял участие в 42 из 56 матчей «Клипперс », набирая в среднем 27,8 очка (49% с игры, 37,8% трехочковых), 6,4 подбора, 3,4 передачи и 2 перехвата.