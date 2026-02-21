Кон Книппел обошел Донована Митчелла и занял второе место по трехочковым среди новичков в истории, забросив через самого Митчелла

Книппел вышел на второе место по трехочковым среди новичков в истории.

По ходу матча против «Кливленда » форвард «Шарлотт » Кон Книппел забросил из-за дуги через защитника Донована Митчелла и обошел его по количеству трехочковых среди новичков за всю историю.

В сезоне-2017/18 Митчелл реализовал 187 дальних бросоков, на счету Книппела после сегодняшнего матча (поражение 113:118) 193 попадания.

Рекорд принадлежит форварду «Сакраменто» Кигану Мюррэю – 206 трехочковых в сезоне-2022/23.