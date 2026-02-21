Энтони Эдвардс набрал 11 очков подряд в концовке игры с «Далласом»
Эдвардс взял на себя концовку игры против «Мэверикс», набрав 11 очков подряд.
Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал главным героем концовки матча против «Далласа», набрав 11 очков в последние 5 минут.
По итогам встречи на счету Эдвардса 40 очков при 16 из 30 с игры, 5 из 13 из-за дуги и 3 из 4 с линии.
«Вулвс» обыграли «Мэверикс» – 122:111.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Мне кажется, многие болельщики воспринимают такую статистику от Эдвардса как должное, на самом деле парня незаслуженно игнорируют, очень сильный сезон по игре выдаёт.
Он просто довольно плавно прогрессирует, в отличие от Шая, который резко прибавил в прошлой паре сезонов, и Кейда. От сезона к сезону цифры эффективности растут.
Ант становится просто клатч-машиной, так держать!
