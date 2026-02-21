Видео
3

Энтони Эдвардс набрал 11 очков подряд в концовке игры с «Далласом»

Эдвардс взял на себя концовку игры против «Мэверикс», набрав 11 очков подряд.

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал главным героем концовки матча против «Далласа», набрав 11 очков в последние 5 минут.

По итогам встречи на счету Эдвардса 40 очков при 16 из 30 с игры, 5 из 13 из-за дуги и 3 из 4 с линии.

«Вулвс» обыграли «Мэверикс» – 122:111.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoМиннесота
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoЭнтони Эдвардс
logoДаллас
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется, многие болельщики воспринимают такую статистику от Эдвардса как должное, на самом деле парня незаслуженно игнорируют, очень сильный сезон по игре выдаёт.
Ответ Black_Mamba
Мне кажется, многие болельщики воспринимают такую статистику от Эдвардса как должное, на самом деле парня незаслуженно игнорируют, очень сильный сезон по игре выдаёт.
Он просто довольно плавно прогрессирует, в отличие от Шая, который резко прибавил в прошлой паре сезонов, и Кейда. От сезона к сезону цифры эффективности растут.
Ант становится просто клатч-машиной, так держать!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Наз Рид забросил сверху через Дэниэла Гэффорда после обыгрыша защитника переводом за спиной
21 февраля, 04:40Видео
Рич Пол: «Энтони Эдвардс – лучший игрок НБА на данный момент»
19 февраля, 15:45
Слова Энтони Эдвардса сразу после Матча звезд интерпретировали как желание перейти в «Атланту»
17 февраля, 08:02Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем