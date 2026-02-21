Энтони Эдвардс набрал 11 очков подряд в концовке игры с «Далласом»

Эдвардс взял на себя концовку игры против «Мэверикс», набрав 11 очков подряд.

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал главным героем концовки матча против «Далласа », набрав 11 очков в последние 5 минут.

По итогам встречи на счету Эдвардса 40 очков при 16 из 30 с игры, 5 из 13 из-за дуги и 3 из 4 с линии.

«Вулвс» обыграли «Мэверикс» – 122:111.