  Стефен Карри: «Цель – быть здоровым к началу плей-офф и помочь команде, когда это будет важнее всего»
Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, пропускающий матчи из-за боли в области надколенника правого колена (синдром «колена бегуна»), рассказал о ходе восстановления.

««Чувствую себя хорошо. Я имею в виду, что все идет не так, как мне хотелось бы, но я думаю, мы движемся в правильном направлении, чтобы вернуться на площадку как можно быстрее.

Цель – быть здоровым к началу плей-офф и помочь команде, когда это будет важнее всего. Очевидно, я бы хотел играть прямо сейчас. Если ты здоров, ты можешь играть. Я двигаюсь в правильном направлении, и, надеюсь, ждать осталось недолго», – сказал звездный разыгрывающий.

Карри, которому 14 марта исполнится 38 лет, гарантированно пропустит как минимум еще четыре матча до повторного обследования 1 марта. Он не поможет своей команде в играх против «Денвера», «Нового Орлеана», «Мемфиса» и «Лейкерс». Затем 2 марта «Уорриорс» сыграют с «Клипперс».

Сейчас «Голден Стэйт» имеет результат 2-5 в семи матчах, которые Карри пропустил из-за «колена бегуна». В текущем сезоне «Уорриорс» без него – 6-11. Последние два месяца «воины» удерживают 8-е место в Западной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBC Bay Area
Вы ещё туда попадите
Ответ Gardner Barnes
Вы ещё туда попадите
Такой задачи не стоит
К плей-инну мб
Ответ Illia Gray
К плей-инну мб
К рыбалке. Рыбачить нужно здоровым)
Про следующий год говорит, там пока есть надежда
Стэф трудно быть единственной звездой в команде в 37 лет, так что просто будь здоров! В этом сезоне других целей нет. И что самое печальное в следующем сезоне скорее всего будет тоже самое :(
Увы, быть здоровым к плову только чтоб на крутые зрительские места ходить не прихрамывая. Без Стефа Голда просто кошмарна, да и игровой дисциплины хватает суммарно минут на 15 за всю игру, остальное время суета сует и всяческая суета.
Мне всегда казалась кощунством идея перехода 30ки в другую команду, но теперь лучше бы это произошло, чем протухнуть в этой помойке с Грином да Керром.
