Стефен Карри: «Цель – быть здоровым к началу плей-офф и помочь команде, когда это будет важнее всего»

Карри: Цель – быть здоровым к началу плей-офф.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри , пропускающий матчи из-за боли в области надколенника правого колена (синдром «колена бегуна»), рассказал о ходе восстановления.

««Чувствую себя хорошо. Я имею в виду, что все идет не так, как мне хотелось бы, но я думаю, мы движемся в правильном направлении, чтобы вернуться на площадку как можно быстрее.

Цель – быть здоровым к началу плей-офф и помочь команде, когда это будет важнее всего. Очевидно, я бы хотел играть прямо сейчас. Если ты здоров, ты можешь играть. Я двигаюсь в правильном направлении, и, надеюсь, ждать осталось недолго», – сказал звездный разыгрывающий.

Карри, которому 14 марта исполнится 38 лет, гарантированно пропустит как минимум еще четыре матча до повторного обследования 1 марта. Он не поможет своей команде в играх против «Денвера», «Нового Орлеана», «Мемфиса» и «Лейкерс». Затем 2 марта «Уорриорс» сыграют с «Клипперс».

Сейчас «Голден Стэйт » имеет результат 2-5 в семи матчах, которые Карри пропустил из-за «колена бегуна». В текущем сезоне «Уорриорс» без него – 6-11. Последние два месяца «воины» удерживают 8-е место в Западной конференции.