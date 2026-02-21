Видео
Егор Дёмин выписал блок-шот Айзейе Джо и забросил трехочковый

Дёмину удалась удачная серия действий с блок-шотом и трехочковым.

В одном из эпизодов матча против «Оклахомы» защитник «Бруклина» Егор Дёмин заблокировал под кольцом защитника Айзейю Джо и забросил трехочковый в последовавшей атаке.

По итогам встречи на счету россиянина 3 очка (1 из 10 с игры, 1 из 8 из-за дуги), 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 28 минут.

«Нетс» уступили «Тандер» – 86:105.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эрика Слейтера в соцсети X
Про трехочковый (за всю игру) можно было в заголовке не упоминать, ахах
это было ужасно, Егор 1-8, Портер 1-9, Вульф 0-5, Ноа 1-6, на два кирпичных дома хватит
Ответ Anton Totsamyi
это было ужасно, Егор 1-8, Портер 1-9, Вульф 0-5, Ноа 1-6, на два кирпичных дома хватит
Back-to-back. Второй матч за два дня. И, если не путаю, первый такой для Егора.
Статистика качели((
Ответ sergey2022
Статистика качели((
это плохо
Ожидал увидеть чего-то свежего в игре Бруклина после перерыва на МВЗ, но из «свежего» только загоревший и отдохнувший Жорди.
Баскетбол, в который играет команда не позволяет молодым играть в быстрый баскетбол с хорошим движением мяча. Половина «комбинаций» команды это толкание с заслонами в центре секунд на 15, пока Портер забежит и откроется под бросок.

Егор старается играть полезно, старается в защите, часто выполняя роль парня, который должен успеть за всеми.
В атаке он все еще ссыт пересекать трехочковую линию, когда мяч у него. Есть пространство под проход почти в каждом втором моменте, когда он получает мяч. Но он даже не пробует, скидывая мяч партнеру или бросая плохую треху, хотя шага и габаритов ему точно хватает, как минимум, чтобы легко найти фол.

Понравилось, что в игре был эпизод, когда Егор огрызается на Жорди (после защиты), у пацана есть характер.
Но пора уже заканчивать с этим синдромом новичка и пробовать лигу на вкус в полном контакте. Местные пацаны бьются там, как за шанс всей жизни при часто меньшем таланте. Егор как белый парень из приличного района, приехал, смотрит на это и продолжает играть в очень стерильный атакующий баскетбол. Но так не получится, из европейцев большого успеха в лиге достигали только те, кто отвечал местным, не боялся контакта и показывал характер.

Какая разница сколько дурацких бросков хочет взять Портер или сколько промажет Клауни из угла, авансы 8го пика закончатся быстрее, чем кажется с таким скромным атакующим арсеналом, который есть на данный момент
Егорыч за пару сезонов наберется уверенности и опыта в лиге и станет отличным стартером
Теряет уверенность парень. Чувствует, что конкуренты по драфту поджимают? Траоре так точно органичней в команде смотрится. Но вообще все как обычно, летят трёхи, матч удачный, не летят как сегодня - плохой.
Ответ Kaiki
Теряет уверенность парень. Чувствует, что конкуренты по драфту поджимают? Траоре так точно органичней в команде смотрится. Но вообще все как обычно, летят трёхи, матч удачный, не летят как сегодня - плохой.
у Нолана по сути 2 скила, взрывная скорость и хороший пас, и сейчас они на уровне, но этого недостаточно для игры в НБА в долгосрочной перспективе, броска у него нет, прыжка тоже, защита пока что нулевая, даже когда он наберет мышечную массу - скилов не прибавится, как говорят сшасцы - маленькая сумка за спиной, у Егора скилов больше, но он ограничен своей физической формой, поэтому его возможности на площадке пока что ограничены + его габариты, скауты не дураки, видят что потолок Егора несравним с Ноланом и в долгосрочной перспективе видят высокий потолок, Нолан и Егор не конкуренты от слова совсем, они очень разные
Ответ Anton Totsamyi
у Нолана по сути 2 скила, взрывная скорость и хороший пас, и сейчас они на уровне, но этого недостаточно для игры в НБА в долгосрочной перспективе, броска у него нет, прыжка тоже, защита пока что нулевая, даже когда он наберет мышечную массу - скилов не прибавится, как говорят сшасцы - маленькая сумка за спиной, у Егора скилов больше, но он ограничен своей физической формой, поэтому его возможности на площадке пока что ограничены + его габариты, скауты не дураки, видят что потолок Егора несравним с Ноланом и в долгосрочной перспективе видят высокий потолок, Нолан и Егор не конкуренты от слова совсем, они очень разные
То, что Траоре уже матчей 5-6 набирает по 15+ очков за игру, конечно, можно не замечать. И то, что трехочковый из угла он положил. Но вот за место в основе он вцепился мертвой хваткой, что показывает характер. Так что я бы не спешил с оценками его перспектив. Да - мелкий, да - дохлый, да - ноги опережают голову, но какие его годы.
