Егор Дёмин выписал блок-шот Айзейе Джо и забросил трехочковый

Дёмину удалась удачная серия действий с блок-шотом и трехочковым.

В одном из эпизодов матча против «Оклахомы» защитник «Бруклина » Егор Дёмин заблокировал под кольцом защитника Айзейю Джо и забросил трехочковый в последовавшей атаке.

По итогам встречи на счету россиянина 3 очка (1 из 10 с игры, 1 из 8 из-за дуги), 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 28 минут.

«Нетс» уступили «Тандер» – 86:105.