Егор Дёмин выписал блок-шот Айзейе Джо и забросил трехочковый
Дёмину удалась удачная серия действий с блок-шотом и трехочковым.
В одном из эпизодов матча против «Оклахомы» защитник «Бруклина» Егор Дёмин заблокировал под кольцом защитника Айзейю Джо и забросил трехочковый в последовавшей атаке.
По итогам встречи на счету россиянина 3 очка (1 из 10 с игры, 1 из 8 из-за дуги), 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 28 минут.
«Нетс» уступили «Тандер» – 86:105.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
12 комментариев
Баскетбол, в который играет команда не позволяет молодым играть в быстрый баскетбол с хорошим движением мяча. Половина «комбинаций» команды это толкание с заслонами в центре секунд на 15, пока Портер забежит и откроется под бросок.
Егор старается играть полезно, старается в защите, часто выполняя роль парня, который должен успеть за всеми.
В атаке он все еще ссыт пересекать трехочковую линию, когда мяч у него. Есть пространство под проход почти в каждом втором моменте, когда он получает мяч. Но он даже не пробует, скидывая мяч партнеру или бросая плохую треху, хотя шага и габаритов ему точно хватает, как минимум, чтобы легко найти фол.
Понравилось, что в игре был эпизод, когда Егор огрызается на Жорди (после защиты), у пацана есть характер.
Но пора уже заканчивать с этим синдромом новичка и пробовать лигу на вкус в полном контакте. Местные пацаны бьются там, как за шанс всей жизни при часто меньшем таланте. Егор как белый парень из приличного района, приехал, смотрит на это и продолжает играть в очень стерильный атакующий баскетбол. Но так не получится, из европейцев большого успеха в лиге достигали только те, кто отвечал местным, не боялся контакта и показывал характер.
Какая разница сколько дурацких бросков хочет взять Портер или сколько промажет Клауни из угла, авансы 8го пика закончатся быстрее, чем кажется с таким скромным атакующим арсеналом, который есть на данный момент