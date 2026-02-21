Наз Рид забросил сверху через Дэниэла Гэффорда после обыгрыша защитника переводом за спиной
Рид стал автором яркого момента с броском сверху через Гэффорда.
В матче против «Далласа» центровой «Миннесоты» Наз Рид продемонстрировал свои умения, обыграв одного соперника переводом за спиной, а затем забросив данк через центрового Дэниэла Гэффорда.
«Вулвс» победили «Мэвс» (122:111), на счету Рида 21 очко (8 из 14 с игры), 7 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем