Де′Андре Хантер перенес операцию на глазу, став третьим игроком «Сакраменто», выбывшим до конца сезона за последнее время

Хантер не поможет «Сакраменто» в оставшихся матчах сезона.

Форвард «Сакраменто » Де’Андре Хантер перенес операцию на левом глазу, которая закончила для него сезон. Об этом в пятницу сообщил представитель команды.

Хантер получил травму 6 февраля в матче против «Клипперс», и, по данным команды, у него было диагностировано отслоение сетчатки.

Ожидается, что игрок полностью восстановится, и информация о его состоянии будет предоставлена примерно через восемь недель.

28-летний Хантер перешел в «Кингс» ранее в этом месяце в результате трехстороннего обмена с участием «Кливленда» и «Чикаго». Форвард провел за новую команду два матча, набирая в среднем 7,5 очка и 1,5 подбора, реализуя 21% бросков с игры.

Хантер стал третьим игроком «Сакраменто» за последние дни, перенесшим операцию и выбывшим до конца сезона, после Домантаса Сабониса (восстановление мениска колена) и Зака Лавина (восстановление сухожилия пальца руки).

Эти операции последовали за тем, как комиссионер НБА Адам Сильвер выразил обеспокоенность по поводу проблемы «танкинга» в лиге, которая, по его словам, в этом году стала хуже, чем мы видели за последнее время.

«Сакраменто» (12-45) имеет худший результат в НБА. Если «Кингс» финишируют с худшим показателем, у них будет 14% шанса на получение первого номера в лотерее драфта 2026 года, который, как считается, обладает глубоким набором перспективных игроков.