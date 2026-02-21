Де′Андре Хантер перенес операцию на глазу, став третьим игроком «Сакраменто», выбывшим до конца сезона за последнее время
Форвард «Сакраменто» Де’Андре Хантер перенес операцию на левом глазу, которая закончила для него сезон. Об этом в пятницу сообщил представитель команды.
Хантер получил травму 6 февраля в матче против «Клипперс», и, по данным команды, у него было диагностировано отслоение сетчатки.
Ожидается, что игрок полностью восстановится, и информация о его состоянии будет предоставлена примерно через восемь недель.
28-летний Хантер перешел в «Кингс» ранее в этом месяце в результате трехстороннего обмена с участием «Кливленда» и «Чикаго». Форвард провел за новую команду два матча, набирая в среднем 7,5 очка и 1,5 подбора, реализуя 21% бросков с игры.
Хантер стал третьим игроком «Сакраменто» за последние дни, перенесшим операцию и выбывшим до конца сезона, после Домантаса Сабониса (восстановление мениска колена) и Зака Лавина (восстановление сухожилия пальца руки).
Эти операции последовали за тем, как комиссионер НБА Адам Сильвер выразил обеспокоенность по поводу проблемы «танкинга» в лиге, которая, по его словам, в этом году стала хуже, чем мы видели за последнее время.
«Сакраменто» (12-45) имеет худший результат в НБА. Если «Кингс» финишируют с худшим показателем, у них будет 14% шанса на получение первого номера в лотерее драфта 2026 года, который, как считается, обладает глубоким набором перспективных игроков.