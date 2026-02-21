  • Спортс
Участие Леброна Джеймса в матче с «Клипперс» под вопросом, звездное трио «Лейкерс» может снова не сыграть вместе

«Лейкерс», возможно, лишились одной из звезд перед встречей с «Клипперс».

«Лейкерс» были близки к тому, чтобы подойти к матчу с «Клипперс» с пустым отчетом о травмах. В последний момент клуб сообщил, что участие форварда Леброна Джеймса оказалось под вопросом.

У игрока болевые ощущения в левом колене.

Звездное трио команды – Лука Дончич, Леброн Джеймс и Остин Ривз – провело вместе всего 10 матчей в этом сезоне.

По информации репортера Тревора Лэйна, эта связка действовала вместе в 322 владениях. Показатель плюс/минус – «-7,8» очка за 100 владений.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тревора Лэйна
