Участие Леброна Джеймса в матче с «Клипперс» под вопросом, звездное трио «Лейкерс» может снова не сыграть вместе
«Лейкерс», возможно, лишились одной из звезд перед встречей с «Клипперс».
«Лейкерс» были близки к тому, чтобы подойти к матчу с «Клипперс» с пустым отчетом о травмах. В последний момент клуб сообщил, что участие форварда Леброна Джеймса оказалось под вопросом.
У игрока болевые ощущения в левом колене.
Звездное трио команды – Лука Дончич, Леброн Джеймс и Остин Ривз – провело вместе всего 10 матчей в этом сезоне.
По информации репортера Тревора Лэйна, эта связка действовала вместе в 322 владениях. Показатель плюс/минус – «-7,8» очка за 100 владений.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тревора Лэйна
