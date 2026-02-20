Кендрик Перкинс: «Уорриорз» надо отправить Стефа Карри отдыхать до конца сезона»
Кендрик Перкинс порассуждал о перспективах «Уорриорз». Команда идет в зоне плей-ин (29-27). Джимми Батлер выбыл на длительный срок и не сыграет в этом чемпионате, Стеф Карри продолжает бороться с проблемами с ногами.
«Надо отправить Стефа Карри отдыхать до конца сезона. Эта команда ничего не добьется. Не знаю, на чем сконцентрировался Дрэймонд Грин, но точно не на баскетболе.
Дайте остальной команде доиграть чемпионат до конца в качестве просмотра. Надо понять, насколько они хотят быть частью организации. И, соответственно, показывать нужный высокий уровень.
Это межсезонье будет одним из самых важных в последней истории «Голден Стэйт». Майку Данливи нужно, наконец, сделать свою работу и собрать команду для похода Стефа за титулом», – заключил бывший баскетболист.