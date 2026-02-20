Кендрик Перкинс: «Уорриорз» надо отправить Стефа Карри отдыхать до конца сезона»

Кендрик Перкинс не верит в «Голден Стэйт» в нынешнем чемпионате.

Кендрик Перкинс порассуждал о перспективах «Уорриорз». Команда идет в зоне плей-ин (29-27). Джимми Батлер выбыл на длительный срок и не сыграет в этом чемпионате, Стеф Карри продолжает бороться с проблемами с ногами.

«Надо отправить Стефа Карри отдыхать до конца сезона. Эта команда ничего не добьется. Не знаю, на чем сконцентрировался Дрэймонд Грин , но точно не на баскетболе.

Дайте остальной команде доиграть чемпионат до конца в качестве просмотра. Надо понять, насколько они хотят быть частью организации. И, соответственно, показывать нужный высокий уровень.

Это межсезонье будет одним из самых важных в последней истории «Голден Стэйт ». Майку Данливи нужно, наконец, сделать свою работу и собрать команду для похода Стефа за титулом», – заключил бывший баскетболист.