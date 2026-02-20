2

Тайрон Лю: «Подумываем об игровом времени для трех «больших»

Айзейя Джексон может получить больше времени на площадке.

Центровой Айзейя Джексон перешел в «Клипперс» из «Индианы» в сделке по Ивице Зубацу. Джексон пока только дважды появлялся на площадке за новый клуб, проводя меньше пяти минут.

«Клипперс» больше доверяют ветерану Бруку Лопесу и новичку Янику Конану Нидерхойзеру.

«Сейчас я думаю обсудить со штабом задействование трех «больших». Мы не можем продолжать выпускать Брука на 34-35 минут, хоть он и говорит, что все в порядке.

У нас есть 3 центровых, можем дать время всем троим, а во второй половине будет доигрывать тот, у кого идет лучше всего. Посмотрим», – заявил главный тренер Тайрон Лю.

«Пока моя основная цель – помогать команде, чем могу. Когда я адаптируюсь, надеюсь, что мое игровое время пойдет вверх», – заключил Джексон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Orange County Register
В ПО опять Батюм больше всех на пятерке отыграет.
В ПО опять Батюм больше всех на пятерке отыграет.
В ПИ)
