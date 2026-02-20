12

«Вали отсюда». Демаркус Казинс представил свою реакцию на поведение Даррина Питерсона

Демаркус Казинс раскритиковал Даррина Питерсона.

Поведение претендента на 1-й номер драфта-2026 Даррина Питерсона, досрочно завершившего матч NCAA по собственной инициативе, вызвало широкую реакцию в НБА. Бывший баскетболист Демаркус Казинс поделился своими эмоциями.

«На месте его партнера я был бы взбешен. Особенно когда мы претендуем на чемпионство. Я бы точно что-то ему сказал.

Я сам играл с Джоном Уоллом, который знал, что он будет 1-м номером драфта. Еще до прихода в университет. И можно было бы подумать, что он пытается улучшить свои позиции на драфте. В каждой игре выходил на площадку так, будто делает это в последний раз.

Так что Питерсону я бы точно высказал. Ты с нами или вали отсюда. Понятно, что у него свои личные обстоятельства. Но там еще 12-14 парней, которые пытаются взять титул. Их надо уважать», – заключил Казинс.

Поведение реально нонсенс. Даже Жааааа Морэээнт такого себе не позволяет. Никакой это не первый пик. Без трудовой этики весь этот талант будет слит в унитаз примерно также как щас сдал Банкеро или Уильямсон.
Ответ scorp19
А кто из новичков новой школы не сдал и у них нормально с трудовой этикой?) максимум новички на 2-3 сезона , о чем можно говорить, если для нынешнего поколения GOAT и пример для подражания - это Пол Джордж, во времена когда были КД, Леброн и Стеф. Пример Вемби это как исключение, мало кто так же относится к игре как он
Ответ Мурзин Ринат
Ну вот Кейонте Джордж, Миллер, Касл, Сарр, Уоллес, Томпсон, Матурин. Это только те, кто сразу на ум пришел с драфтов 23 и 24
Лояльность переоценена, как говорил один бородатый дядька.
В Юту его к Бэйли. Заодно гнев весь что Дибанцу не взяли падёт на него)
