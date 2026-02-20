Кавай Ленард о cоревновательных шансах «Клипперс» в этом сезоне: «Все кончено»

Кавай Ленард прокомментировал статус «Клипперс».

«Клипперс » провели мощный отрезок «регулярки» зимой, но лишились своих ключевых ветеранов перед дедлайном. Кавай Ленард прокомментировал шансы команды на борьбу за что-то существенное в заключительной части чемпионата.

«Остается только постепенное развитие. Все кончено на данный момент. Четверть сезона впереди. Но нужно развиваться каждый день. Учиться, становиться лучше. Посмотрим, как все будет выглядеть через пару недель, и сориентируемся», – заключил Ленард.

В данный момент команда находится на 9-м месте Запада с результатом 27-28.